La Comunidad guarda un minuto de silencio por la mujer asesinada en Cartagena (Murcia)

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo regional, con su presidente, Fernando López Miras, a la cabeza, ha guardado un minuto de silencio frente al Palacio de San Esteban por la mujer asesinada este martes a manos presuntamente de su marido en la diputación cartagenera de El Algar.

López Miras ha escrito un mensaje en 'X' en el que ha querido dejar claro que "el Gobierno de la Región de Murcia está comprometido con la erradicación de esta lacra social" y ha insistido en que "tolerancia cero con la violencia de género".

Con esta víctima, ya son 28 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, y 1.322 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

Según ha informado el Ministerio de Igualdad, la víctima es una mujer de 64 años, fue asesinada presuntamente por su cónyuge, de 66 años, con un cuchillo. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Se trata del primer asesinato por violencia machista de este año en la Región de Murcia. Por comunidades, Andalucía cuenta, hasta la fecha, con el mayor número de asesinadas por violencia de género en 2025, con ocho casos. Le sigue Cataluña y Asturias, con tres; Canarias, Extremadura y Galicia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra, La Rioja y Murcia, con uno cada una.