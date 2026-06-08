La Comunidad impulsa la candidatura de la Región para convertirse en sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

La consejera de Salud se ha reunido con los técnicos que han elaborado la candidatura de la Región para ser sede de la Agencia Estatal de Salud Pública - CARM

MURCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Isabel Ayala, se ha reunido con los técnicos de la Dirección General de Salud Pública que han trabajado en la propuesta para que la Región de Murcia opte a ser la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP).

La Comunidad ofrece un inmueble que está disponible para su ocupación inmediata, el Pabellón Docente Virgen de la Arrixaca del Campus de Ciencias de la Salud. Se trata de un espacio de más de 4.000 metros cuadrados, adaptado a las necesidades específicas de la futura Agencia en caso de ser la elegida entre las candidaturas presentadas, según han informado desde el Gobierno regional.

Ayala ha resaltado que "el Gobierno tiene a su disposición una sede preparada para ser utilizada desde el primer día, que cumple todos los requisitos planteados y únicamente está pendiente de la realización de los traslados necesarios", y ha añadido que "la candidatura de la Región de Murcia reúne los requisitos exigidos en cuanto a disponibilidad del inmueble, espacios técnicos, servicios generales, conectividad digital y seguridad".

El Gobierno de España acordó revocar la tramitación de urgencia del procedimiento y ampliar el plazo de resolución hasta el 18 de agosto.

ECOSISTEMA CIENTÍFICO

La candidatura de la Región de Murcia para ser la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública tiene el apoyo del Ayuntamiento de Murcia, y cuenta con un ecosistema científico y sanitario como el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB), centro acreditado por el Instituto de Salud Carlos III, que agrupa el 80 por ciento de la masa investigadora regional.

La integración física con la práctica clínica está garantizada por el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, un nodo de referencia nacional para investigación clínica, generador de datos epidemiológicos y vinculado al IMIB mediante convenios consolidados.

Además, la Región de Murcia ofrece una red universitaria multidisciplinar, formada por la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena, la Universidad Católica San Antonio de Murcia y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

En este sentido, ha asegurado Ayala, la propuesta del Gobierno regional "permite insertar la Agencia en el corazón de un ecosistema integrado de investigación, enseñanza y práctica clínica que potenciaría su operatividad desde el primer día de funcionamiento".

Así, han señalado que en cuanto a la conectividad con destinos internacionales, está garantizada por dos aeropuertos: el de Murcia, a 20 minutos, y el de Alicante, a menos de 50 minutos, que ofrecen acceso directo a destinos europeos prioritarios. Esto se complementa con la estación de AVE a menos de 10 minutos del Pabellón Docente.

Entre las principales funciones de la Agencia estarán la coordinación de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública; la detección temprana de riesgos sanitarios; la elaboración de planes de preparación y respuesta ante emergencias; y la emisión de un informe anual sobre el estado de salud en España.