La Comunidad impulsa un proyecto pionero para favorecer la inclusión de jóvenes con TEA a través del deporte

Reunión del director general de Deportes, Fran Sánchez, sobre el proyecto de inclusión de jóvenes con Trastorno del Espectro Autista - CARM

MURCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad, a través de la Dirección General de Deportes, pondrá en marcha un proyecto piloto destinado a identificar las necesidades de integración de jóvenes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en escuelas deportivas convencionales de la Región de Murcia mediante la práctica del atletismo.

La iniciativa permitirá obtener información objetiva sobre las necesidades de este colectivo y sentará las bases para la implantación de futuros programas regionales de inclusión deportiva, según ha informado la Comunidad.

El proyecto se desarrollará en Cieza entre octubre y diciembre de 2026, y contará con la colaboración de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, el Programa Relevo Paralímpico Región de Murcia, el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, un club de atletismo del municipio y entidades y familias especializadas en la atención a personas con TEA.

La actuación consistirá en incorporar a un grupo de jóvenes con TEA a los entrenamientos habituales de una escuela de atletismo, acompañados por un técnico formado específicamente para este proyecto.

Durante el desarrollo de la experiencia se evaluarán aspectos como la metodología de entrenamiento, la adaptación al entorno deportivo, la interacción social y las necesidades de deportistas, familias y entrenadores, con el objetivo de elaborar un modelo que pueda extenderse a toda la Región de Murcia.

El director general de Deportes, Fran Sánchez, ha destacado que "este proyecto representa un paso más en nuestro compromiso con un deporte abierto a todos. Queremos conocer de primera mano qué necesitan los jóvenes con TEA para participar en igualdad de oportunidades y convertir ese conocimiento en políticas públicas útiles que permitan que ninguna persona se quede fuera del deporte por razón de su discapacidad".

Sánchez ha subrayado que "la Región de Murcia se ha convertido en un referente nacional en deporte inclusivo y deporte paralímpico. Somos la única comunidad autónoma de España donde la alta competición convive de manera natural entre deportistas olímpicos y paralímpicos gracias al Centro de Alto Rendimiento Región de Murcia, reconocido como centro preferente para el deporte paralímpico. Esa convivencia diaria demuestra que el deporte no entiende de barreras, sino de talento, esfuerzo y superación".

El director general ha añadido que "esa apuesta no se limita al alto rendimiento. También trabajamos desde la base con iniciativas como el programa Relevo Paralímpico Región de Murcia, que nos permite detectar a jóvenes con discapacidad con potencial deportivo, acompañarlos en su desarrollo y ofrecerles un itinerario que les permita alcanzar la élite. Ahora queremos dar un paso más, impulsando proyectos como este para que la inclusión forme parte del deporte desde las escuelas deportivas y llegue a todos los rincones de la Región".

Además de analizar las barreras de acceso y permanencia en las escuelas deportivas convencionales, el proyecto permitirá formar a técnicos especializados, identificar buenas prácticas y elaborar un informe de conclusiones que sirva para diseñar un programa regional de integración deportiva para personas con TEA, transferible a otras modalidades y municipios.