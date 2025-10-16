La Comunidad y el Imserso destinan más de 39 millones a reforzar la atención a la dependencia en la Región

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, ha dado luz verde a un convenio entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y la Comunidad para desarrollar el marco de cooperación dirigido a mejorar la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, así como para la financiación del nivel de protección acordado para 2025.

En virtud de este acuerdo, la Comunidad y el Imserso destinarán 39.254.246 euros para mejorar la atención a las personas en situación de dependencia en la Región de Murcia. De esa cantidad, cada una de las partes aportará el 50 por ciento, es decir, 19.627.123 euros.

Este convenio financiará los gastos de inversión y funcionamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), es decir, el sistema que proporciona atención y protección a personas en situación de dependencia a través de servicios y prestaciones económicas.

El acuerdo permitirá avanzar en una disminución de las listas de espera y una mayor agilidad administrativa, al tiempo que contribuirá a mejorar la calidad de los servicios y las condiciones laborales de las personas trabajadoras que los prestan.

Además, gracias a esta inversión conjunta se pondrán en marcha actuaciones concretas como la contratación de personal para agilizar los procedimientos de dependencia; la mejora de la calidad de los servicios y centros de día para personas con discapacidad y mayores; el apoyo a municipios rurales con servicios de difícil acceso, o la creación de un nuevo recurso especializado en salud mental.

El convenio también permitirá mejorar la calidad de los centros y los servicios prestados de acuerdo con el modelo de atención centrada en la persona, así como la adaptación de soluciones innovadoras en prevención de la institucionalización y para fomentar la modernización de los servicios sociales.