La Comunidad incorpora a la Administración regional 61 nuevos funcionarios

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, junto con los nuevos funcionarios tras la toma de posesión - CARM

MURCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma ha incorporado 61 nuevos funcionarios a la Administración regional tras la toma de posesión celebrada este martes en el salón de actos del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), según ha informado el Ejecutivo autonómico.

El acto ha estado presidido por la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, quien ha destacado que "con la incorporación de los nuevos funcionarios, reforzamos y estabilizamos nuestras plantillas y, con ello, mejoramos el servicio que reciben los ciudadanos de la Región de Murcia".

Los nuevos empleados públicos se integran en distintos cuerpos tras superar procesos selectivos de acceso libre. En concreto, han tomado posesión tres técnicos del Cuerpo Superior Facultativo de la Escala Superior de Salud Pública en la opción de Veterinaria, 55 técnicos auxiliares de Cuidados Auxiliares de Enfermería y tres técnicos auxiliares de Laboratorio.

Durante el acto, la consejera ha hecho referencia al anuncio realizado por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, sobre la implantación del segundo tramo de la carrera profesional del personal docente no universitario y del personal de administración y servicios, con una dotación superior a 32 millones de euros anuales.

López Aragón ha expresado que "es un paso más en el compromiso del Gobierno regional con una Administración pública cada vez más preparada, más estable y con mayor capacidad para responder a las necesidades de los ciudadanos".

La medida se enmarca en el reconocimiento del mérito, la experiencia y la formación continua dentro de la Administración regional.