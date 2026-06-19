La Comunidad inicia las obras de mejora de la carretera entre Alcantarilla y Barqueros

El consejero Jorge García Montoro, junto a la alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, y el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial de Murcia, Marco Antonio Fernández, en la carretera que une Barqueros y Alcantarilla - CARM

MURCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha iniciado las obras de mejora de la seguridad vial de la carretera que une Alcantarilla con la pedanía murciana de Barqueros, la RM-C1, con una inversión de 525.651 euros y un plazo de ejecución de seis meses, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, ha supervisado este viernes, junto a la alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, y el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial de Murcia, Marco Antonio Fernández, el inicio de la actuación.

García Montoro ha destacado que "aunque estas obras se desarrollan íntegramente en el término municipal de Murcia, benefician a más de un millón de usuarios al año, entre los que se encuentran un gran número de vecinos de Alcantarilla".

Durante la visita, el consejero ha insistido en que "invertimos en la conservación y modernización de la red autonómica de carreteras para garantizar desplazamientos más seguros y cómodos a los ciudadanos, especialmente en las zonas rurales".

"Esta actuación refleja el compromiso del Ejecutivo regional con la mejora de las infraestructuras que vertebran el territorio y facilitan la conexión entre municipios y pedanías, contribuyendo a su desarrollo económico y social", ha destacado.

Asimismo, García Montoro ha subrayado que "estamos actuando allí donde las necesidades son mayores para ofrecer a los ciudadanos una red viaria más moderna, eficiente y adaptada a las demandas actuales de movilidad".

La actuación, que se desarrollará entre los puntos kilométricos 5,550 y 6,350 de esta vía regional, permitirá reforzar la plataforma de la carretera y mejorar sus condiciones de circulación.

Además, se ejecutarán actuaciones para optimizar el drenaje de la vía mediante la mejora de bajantes y taludes, con el objetivo de evitar que los arrastres provocados por las lluvias invadan la calzada y comprometan la seguridad vial.

La Consejería ya realizó hace unos años la reposición y mejora del firme de esta misma vía, en un tramo de 8 kilómetros en la parte más cercana a la pedanía de Barqueros, con una inversión de 896.000 euros.

DESVÍO ALTERNATIVO

Con motivo de la ejecución de las obras, los usuarios de la RM-C1 deberán utilizar un itinerario alternativo para desplazarse hacia Alcantarilla o Murcia y viceversa. El desvío permanecerá operativo desde el 22 de junio hasta el próximo 8 de agosto y estará debidamente señalizado para garantizar la movilidad en la zona.

La Consejería ha programado los trabajos más intensivos durante el periodo estival para reducir al mínimo las afecciones al tráfico habitual de la carretera.

El consejero ha recordado que recientemente se han invertido 653.000 euros en la mejora de la carretera que conecta la pedanía murciana de Cañadas de San Pedro con el límite de la provincia de Alicante, la RM-310, con el objetivo de reforzar la vía para que sea más segura, cómoda y eficiente para los usuarios.

Mientras que en Alcantarilla está prevista la construcción de una glorieta en la intersección de la carretera de Alcantarilla a Molina de Segura (RM-560), con la de la pedanía murciana de Puebla de Soto, la RM-B4. La obra, que tiene un presupuesto de licitación de 291.650 euros, reforzará la seguridad vial de los 2,2 millones de usuarios que atraviesan al año este cruce.