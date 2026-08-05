La Comunidad inicia la renovación de la carretera de El Niño de Mula con más de 500.000 euros de inversión

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, acompañado por el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, durante el inicio de obras de la carretera RM-B27 en el término municipal de Mula - CARM

MULA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Comunidad ha iniciado las obras para renovar la carretera RM-B27, que conecta la autovía del Noroeste (RM-15) con la carretera RM-532 a través de la pedanía de El Niño de Mula, con una inversión de 502.277 euros destinada a mejorar la seguridad vial y la comodidad de los más de 56.000 usuarios anuales que circulan por esta vía.

Las obras, que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, se desarrollarán a lo largo de un tramo de 3,9 kilómetros y consistirán en la rehabilitación del firme mediante un doble tratamiento superficial con riego de protección para mejorar la durabilidad del pavimento.

La actuación incluye también la limpieza de tuberías y caños existentes para garantizar el correcto drenaje de la carretera, la instalación de una barrera de seguridad tipo bionda y la reposición de la señalización horizontal y vertical con el fin de reforzar las condiciones de circulación en esta vía regional.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, ha visitado este miércoles, acompañado del alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, esta actuación y ha destacado que "responde al compromiso del Gobierno regional de mantener la red regional de carreteras en las mejores condiciones de seguridad y servicio, favoreciendo la movilidad de los vecinos y reforzando las conexiones entre los núcleos rurales y las principales vías de comunicación".

El consejero ha subrayado que se sigue "invirtiendo para ofrecer unas infraestructuras viarias más seguras, modernas y confortables, porque unas buenas comunicaciones son esenciales para impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

MÁS DE 3,3 MILLONES

El Gobierno regional ha destinado más de 3,3 millones de euros a actuaciones de mejora y conservación de la red regional de carreteras del municipio de Mula durante el último año.

Esta inversión incluye tanto las obras ejecutadas en distintas vías del municipio como las actuaciones de conservación realizadas durante 2025 en las carreteras convencionales del sector.

Entre las actuaciones de mejora figura, además de la inversión en esta carretera RM-B27, el refuerzo del firme de la carretera RM-C5, que conecta Pliego con la vía que comunica Aledo, Lorca y Bullas, donde se ha actuado en un tramo de ocho kilómetros a la altura de Casas Nuevas con una inversión de 519.727 euros.

Asimismo, se ha construido una nueva glorieta en uno de los principales accesos al municipio desde la carretera RM-516, con una inversión de 458.678 euros para incrementar la seguridad vial.

A ello se suman diversas actuaciones de conservación ejecutadas en las carreteras RM-515, RM-C2 y RM-C1 por importe de 200.000 euros, así como la instalación del alumbrado de la glorieta del cruce de la RM-516 con la RM-C20, camino del Curtis, valorada en 50.000 euros, que ha mejorado la seguridad vial de este punto.

Estas actuaciones se completan con la mejora de la seguridad vial de la carretera RM-C27, con una inversión superior a los 355.000 euros, que ha permitido reforzar las condiciones de circulación en esta vía que conecta la RM-515 con la RM-C2.

En cuanto a las actuaciones de conservación, el Ejecutivo regional destinó 1,2 millones de euros para mantener las carreteras del sector de Mula.

A partir del mes de septiembre, los usuarios de la ruta de transporte interurbano de Mula tendrán una conexión directa con la línea de autobuses que llega hasta el Hospital de La Arrixaca, a través de la Plaza Circular de Murcia. Concretamente será el servicio que sale de Mula a las 7.45 horas, y el de vuelta de Murcia con destino Mula será a las 13.45 horas.