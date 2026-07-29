Archivo - La Comunidad insiste en que el aumento de las entregas a cuenta "no cambia el problema de fondo" de la financiación - CARM - Archivo

MURCIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital ha asegurado que el anuncio realizado este miércoles por el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, sobre las entregas a cuenta para 2027 "no constituye ninguna novedad ni ningún privilegio" para la Comunidad Autónoma, al sostener que se trata de recursos que corresponden a la Región dentro del actual sistema de financiación autonómica.

Las cantidades correspondientes a las entregas a cuenta de 2027 y a la liquidación de 2025 "no son fondos extraordinarios ni una aportación adicional del Gobierno de España", sino recursos que el Estado está obligado a transferir a las comunidades autónomas, por lo que "no responden a una medida de gracia" del Ejecutivo central, según ha informado la Consejería.

Asimismo, ha afirmado que el incremento de las entregas a cuenta responde "fundamentalmente" al aumento de la recaudación tributaria del Estado, que atribuye a la política fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez.

No obstante, la Consejería ha considerado que este incremento "no cambia el problema de fondo", al sostener que la Región de Murcia "continúa siendo la comunidad autónoma peor financiada de España" y sigue recibiendo menos recursos de los que le corresponderían para prestar servicios como la sanidad, la educación y las políticas sociales. Por ello, ha indicado que el Gobierno regional continuará reclamando un nuevo sistema de financiación autonómica que sea "justo, suficiente y negociado de forma multilateral entre todas las comunidades autónomas".