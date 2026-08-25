La Comunidad invierte 415.000 euros en mejorar la eficiencia energética del colegio Casa del Niño de Lorca

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visita las obras de rehabilitación energética e instalación de placas solares del colegio Casa del Niño de Lorca. - CARM

LORCA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma ha llevado a cabo obras de rehabilitación energética en el CEIP Casa del Niño de Lorca, con una inversión de 415.000 euros que ha permitido sustituir las cubiertas de los pabellones de Infantil y Primaria e instalar placas solares.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha visitado este martes el centro junto al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y ha señalado que las actuaciones buscan modernizar y transformar los centros educativos, según ha informado el Ejecutivo regional.

El colegio está compuesto por dos edificios, correspondientes a las etapas de Infantil y Primaria, construidos a partir de 1900 en una parcela de 4.300 metros cuadrados situada en el entorno de protección del Castillo de Lorca.

Los trabajos, cuya finalización está prevista próximamente, incluyen la sustitución de las cubiertas de ambos edificios para mejorar el aislamiento térmico y solucionar los problemas de entrada de agua de lluvia. Asimismo, se ha renovado por completo la cubierta de la cocina y se ha construido una nueva caseta de gas.

La actuación también contempla la reparación de los revestimientos deteriorados de las fachadas y la mejora de su aislamiento, así como la sustitución de la carpintería exterior por otra con mejores prestaciones térmicas.

Además, en el pabellón de Infantil se instalarán paneles fotovoltaicos de autoconsumo que darán servicio a los dos edificios, con una potencia de 34,2 kilovatios pico, con el objetivo de reducir el consumo y la factura eléctrica.

Estas obras forman parte del Plan de eficiencia energética y reconversión bioclimática de la Comunidad, que contempla 166 actuaciones en colegios e institutos de la Región con un presupuesto superior a los 48 millones de euros.

Según la Consejería, este verano se ejecutan trabajos de cambio de cubiertas, mejora del aislamiento e instalación de placas solares en 13 centros educativos, con una inversión superior a los 6,5 millones de euros.

El Gobierno regional ha señalado, asimismo, que ha destinado más de 3,5 millones de euros a la mejora de las infraestructuras educativas de Lorca en los últimos años.