La Comunidad lanza una nueva línea dotada con 3 millones para proyectos empresariales de I+D en tecnología dual

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, visitan una empresa tecnológica - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), lanzará este martes, 7 de julio, la primera convocatoria de ayudas para fomentar proyectos empresariales de I+D vinculados a tecnologías duales, con un presupuesto de tres millones de euros cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha anunciado esta nueva línea durante una visita a una empresa de Cartagena, en el marco de la estrategia regional para reforzar las capacidades industriales vinculadas a defensa, seguridad y reconstrucción, según ha informado la Comunidad.

Marín ha destacado que la tecnología dual "permite que el conocimiento que nace en una empresa pueda tener impacto en la economía real, en la seguridad, en la protección civil o en la defensa, sin perder su vocación principal de servicio a la sociedad".

"Esta línea de ayudas refuerza la hoja de ruta del Gobierno regional para que la Región de Murcia no sea espectadora de los grandes cambios tecnológicos, sino parte activa de ellos; con empresas capaces de investigar, fabricar y competir en sectores críticos, de alto valor y con grandes oportunidades de negocio", ha añadido.

La nueva convocatoria está dirigida exclusivamente a proyectos de I+D enmarcados en tecnologías duales en defensa, seguridad y reconstrucción. Podrán presentarse proyectos individuales, desarrollados por una sola pyme, y proyectos en cooperación, realizados por varias empresas independientes, siempre que al menos una de ellas sea pyme.

Las ayudas pueden alcanzar hasta 120.000 euros para iniciativas individuales y 350.000 euros para los proyectos en cooperación, siempre que no se superen los 140.000 euros por participante en la propuesta.

En cuanto a los proyectos, deberán plantear soluciones novedosas a problemas actuales y futuros mediante tecnologías duales o de doble uso; es decir, tecnologías con posible aplicación tanto en ámbitos civiles como en contextos relacionados con la seguridad, la protección civil o la defensa.

El plazo máximo de ejecución será de 18 meses para los proyectos individuales y de 24 meses para los desarrollados en cooperación. Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede del Info hasta el 18 de septiembre de 2026.

El titular de Empresa ha señalado que la Región de Murcia "está actuando como avanzadilla en el impulso de las tecnologías duales, porque hemos entendido antes que otros que la seguridad, la defensa, la protección civil, la reconstrucción y la autonomía tecnológica no son compartimentos aislados, sino nuevos espacios de oportunidad para nuestras empresas".

"Esta convocatoria, pionera a nivel nacional, orienta de forma específica la I+D empresarial hacia el desarrollo de tecnologías duales, con la intención de ayudar a que nuestras empresas transformen conocimiento en capacidades industriales, en productos, en soluciones y en empleo cualificado", ha concluido.

El programa de ayuda a la I+D Dual va a permitir reforzar la línea Caetra Arsenal, firmada entre la Comunidad y la Armada, para impulsar la innovación y el desarrollo; la transferencia de tecnología; y la cooperación entre empresas del ecosistema Caetra y la Armada-Arsenal de Cartagena, así como para atender necesidades reales y fortalecer las capacidades de defensa y seguridad.

Por su parte, la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha incidido en que "desde Cartagena se está contribuyendo de forma real a la mejora de la autonomía estratégica europea en seguridad, defensa y reconstrucción".

"Además, el liderazgo del municipio se potenciará enormemente con el futuro Centro de Emprendimiento de Defensa de referencia en el Mediterráneo anunciado por el presidente regional en el Debate sobre el Estado de la Región. Esta gran infraestructura se construirá y desarrollará aquí mismo, en el polígono de Los Camachos, impulsando el programa Caetra y consolidando todos nuestros objetivos en el sector", ha agregado Arroyo.