La Comunidad moviliza 1,1 millones de euros en la modernización productiva de pequeños negocios

MURCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha aprobado 15 proyectos de inversión promovidos por autónomos que permitirán movilizar 1.100.807 euros para la modernización productiva del tejido empresarial de la Región.

Esta línea de ayudas, dotada con 500.000 euros, respalda inversiones en activos materiales vinculadas a la creación de nuevos establecimientos; la ampliación de la capacidad de negocios ya existentes; la diversificación de la producción, o la transformación fundamental de procesos productivos, han informado desde el Ejecutivo regional.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha destacado que estas ayudas "demuestran que la modernización de la economía regional no solo se escribe en grandes proyectos, sino también en cada autónomo que compra nueva maquinaria, en cada comunidad de bienes que amplía sus instalaciones o en cada pequeño negocio que decide dar un paso adelante para producir mejor, crecer y competir".

La convocatoria, dirigida a autónomos y comunidades de bienes, ha tenido una alta demanda y ha permitido ganar capacidad de crecimiento a los beneficiarios con ayudas que podían alcanzar hasta el 50 por ciento de los costes elegibles, con un máximo de 50.000 euros.

Desde el punto de vista de la actividad, destacan inversiones en ámbitos como las estructuras metálicas, la panadería, el corte y acabado de piedra, la carpintería metálica, el mueble y los preparados alimenticios.

A estos proyectos se suman iniciativas de hostelería, comercio alimentario, ocio y entretenimiento, lo que refleja el carácter transversal de una línea concebida para modernizar pequeños negocios y proyectos productivos de proximidad.

Esta línea forma parte de la convocatoria de ayudas a inversiones productivas impulsada por el Info, que en 2026 contemplaba una dotación global de cinco millones de euros, con una línea específica de 500.000 euros para autónomos y comunidades de bienes. El programa está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Desde su puesta en marcha en el año 2023, este programa de inversiones productivas dirigido a autónomos ha respaldado 32 proyectos, con ayudas por valor de 1,2 millones de euros, que han movilizado inversiones superiores a 2,8 millones.

"Los autónomos son una pieza esencial de la economía que abre la persiana cada mañana. Esta convocatoria vuelve a confirmar que el tejido productivo regional tiene ganas de avanzar, y que el Gobierno regional va a seguir a su lado para que esa energía se convierta en inversión, modernización", ha señalado Marín.