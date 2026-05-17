La Comunidad moviliza más de 1,2 millones de euros en inversión tecnológica de las pymes regionales

MURCIA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), concedió ayudas del programa Cheque TIC a 96 pymes de la Región de Murcia, una iniciativa que movilizó una inversión subvencionable de 1.212.468 euros y que permitió ejecutar el 100 por 100 del presupuesto disponible, dotado con 900.000 euros.

La convocatoria, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), recibió 221 solicitudes y consolida el Cheque TIC como una de las principales herramientas del Gobierno regional para acelerar la transformación digital del tejido empresarial murciano.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, destacó que "la transformación digital ya no es un horizonte lejano, sino una necesidad inmediata para competir, crecer y generar empleo de calidad".

En este sentido, López Aragón subrayó que "el éxito de esta convocatoria demuestra que las empresas de la Región de Murcia quieren innovar, incorporar Inteligencia Artificial y reforzar su seguridad tecnológica, y desde el Gobierno regional vamos a seguir acompañándolas para que ninguna pyme quede atrás en esta nueva economía digital".

El programa Cheque TIC tiene como objetivo incentivar la contratación de servicios tecnológicos avanzados por parte de las pymes regionales, financiando proyectos relacionados con Inteligencia Artificial, ciberseguridad, automatización industrial, sistemas MES, analítica de datos, gestión logística o gemelos digitales, entre otros.

Las ayudas podían alcanzar hasta el 70 por ciento del coste subvencionable, con incrementos adicionales para proyectos vinculados a sectores estratégicos RIS4.

El análisis de los proyectos aprobados refleja una clara apuesta del tejido empresarial regional por la incorporación de soluciones de IA, que concentran la mitad de las iniciativas respaldadas. Junto a ello, destacan proyectos de implantación de herramientas de 'Business Intelligence', certificaciones y sistemas de ciberseguridad, automatización de procesos mediante plataformas BPM y soluciones avanzadas de gestión industrial y logística.

Las ayudas llegaron a empresas de distintos sectores productivos, desde la industria y la logística hasta servicios especializados, agroalimentación o comercio. Además del impacto tecnológico, la convocatoria tendrá una incidencia directa en el empleo regional, ya que los proyectos subvencionados permitirán mantener 2.434 puestos de trabajo y generar otros 96 nuevos.

"Estos datos evidencian que la digitalización se ha convertido en un factor decisivo para mejorar la competitividad, incrementar la productividad empresarial y reforzar la resiliencia del tejido económico de la Región de Murcia frente a los nuevos desafíos globales", concluyó la consejera.