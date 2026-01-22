La Comunidad no apoyará el acuerdo Mercosur si no se refuerzan los controles fronterizos y las garantías sanitarias

MURCIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, ha asegurado este jueves que el Gobierno regional no apoyará el acuerdo Mercosur si no se incrementan los puntos de control fronterizos y si no se establece una oficina de control de importaciones y cláusulas espejo para que los productos de terceros países cumplan las condiciones sanitarias y de calidad que "se les exigen a nuestros productores".

"Y, desde luego", tampoco lo apoyará "si no se establece que las cláusulas de salvaguarda se apliquen de manera automática en el momento en el que se produzca una variación en el precio o en el volumen de las importaciones", según ha afirmado Ortuño al ser preguntado por el acuerdo de la Unión Europea con países de América Latina en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.

"Hablamos de una propuesta de Podemos, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Compromís, el BNG, a la que se ha sumado Vox", ha sostenido el dirigente autonómico, quien, además, ha expresado sus dudas de que la propuesta sea "beneficiosa" para los agricultores de la Región de Murcia "porque todos sabemos lo que han traído las políticas verdes a nuestra agricultura".

A continuación, Ortuño ha señalado que la pasada semana, en la Asamblea Regional de Murcia, "Vox unió sus votos al PSOE para tumbar una moción del PP con la que se quería evitar el recorte del trasvase Tajo-Segura".