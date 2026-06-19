La Comunidad ofrece "trabajo conjunto" a la CHS para evitar el recorte de los envíos del trasvase al Levante

Imagen de la reunión mantenida esta mañana entre el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, Joaqín Buendía y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea - CARM

MURCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Joaquín Buendía, ha mantenido este viernes un primer encuentro institucional con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea.

Durante la reunión, Buendía ha ofrecido un marco de "trabajo conjunto" y "lealtad institucional" al organismo de cuenca para defender la seguridad hídrica del Levante basándose en criterios científicos, según ha informado la Comunidad.

No obstante, el consejero ha indicado que desde la Comunidad "solo ponemos una línea roja que es mantener el trasvase; ahí no vamos a dar un paso atrás, porque la Región de Murcia no se entiende sin el Tajo-Segura".

"Es hora de dejar de demonizar a nuestros agricultores, a quienes se señala injustamente cuando la realidad es que ellos no son el problema, sino parte fundamental de la solución", ha aseverado.

Asimismo, ha lamentado que se "castigue por motivos políticos" a la comunidad autónoma que "mejor gestiona los recursos hídricos del mundo", y ha incidido en que los profesionales del campo regional han consolidado un modelo de regadío profesionalizado, tecnológico y eficiente.

El titular de Agua ha detallado que las alegaciones formales presentadas por la Comunidad al Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI) del cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033) exigen recuperar de manera inmediata la media histórica real de envío de 328,5 hectómetros cúbicos al año para el acueducto.

Buendía ha calificado de "inadmisible" que el Ministerio pretenda planificar el escenario del futuro basándose en exclusiva en los registros de la peor década de sequía, con el único fin de "consolidar un hachazo de 100 hectómetros cúbicos al regadío", una decisión que, según ha denunciado, pone en jaque directo el sustento económico de más de 200.000 familias de la Región.

LIDERAZGO EN REUTILIZACIÓN DE AGUA Y APUESTA POR LA IA

El consejero ha indicado que la Región de Murcia cuenta ya con el 87% de toda su superficie de regadío completamente modernizada --frente al 57% de la media en el resto de España-- y ostenta una tasa de reutilización de aguas depuradas que roza el 98%, una cifra que contrasta drásticamente con el 11% de la media nacional y el exiguo 3% registrado en el conjunto de la Unión Europea.

Esta infraestructura de optimización se verá reforzada durante el presente ejercicio de 2026 mediante el despliegue del proyecto estratégico 'RegenIA'.

Esta iniciativa, dotada con 7,3 millones de euros, integrará sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) que prestan servicio a los 45 municipios de la Comunidad.

Buendía ha reiterado que el problema del agua en España es "exclusivamente de reparto", ya que, según ha precisado, el país dispone de más de 100.000 hectómetros cúbicos de recursos convencionales anuales de los que se consume un tercio.