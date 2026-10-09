La Comunidad pedirá al Ministerio que Lorca acoja el Centro de Referencia Nacional de Confección en Textil y Piel

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, durante la reunión con el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil - CARM

LORCA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional demandará al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que la ciudad de Lorca acoja el Centro de Referencia Nacional de Confección en Textil y Piel, según ha anunciado el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, tras mantener un encuentro con el alcalde del municipio, Fulgencio Gil.

La petición formal se formalizará el próximo viernes, 16 de octubre, durante la celebración de la Comisión de Formación Profesional de la Conferencia de Educación en Madrid, cita en la que intervendrá el director general de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, Luis Quiñonero, según ha informado la Comunidad.

Durante la reunión con el regidor , el consejero ha expuesto que la administración autonómica defenderá "la idoneidad de la candidatura de Lorca" con base en "la tradición del bordado" de la localidad, la oferta formativa del IES Bartolomé Pérez Casas y "los éxitos cosechados por el alumnado de este centro, que han logrado ser los mejores en las competiciones de la FP, SpainSkills y lograr medalla de bronce en los 'WorldSkills' Shanghái 2026".

El IES Bartolomé Pérez Casas imparte ciclos de FP básica en Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel, grados medios en Calzado y complementos de moda y Confección y moda, así como grados superiores en Patronaje y moda y Vestuario a medida y de espectáculos.

Entre sus estudiantes figuran Juan García e Ikrame Mellouk, galardonados con medallas de oro en la modalidad de Tecnología de la Moda en las ediciones de 'SpainSkills' de 2026 y 2024, respectivamente. Asimismo, García ha sido el único participante español galardonado con medalla en el certamen mundial 'WorldSkills' Shanghái 2026.

La propuesta contempla además el peso de la artesanía textil en el municipio, célebre por el bordado en seda y oro ligado a la Semana Santa y por albergar talleres tradicionales como los del Paso Blanco y el Paso Azul.

En este ámbito, el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) imparte cursos de esta especialidad para personas en desempleo, mientras que el Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia (ICUAM) permite la acreditación de competencias profesionales en 'Operaciones artesanales de bordado' mediante el procedimiento Prear.

La ciudad acogió asimismo en 2024 el I Congreso Internacional 'El Arte del Bordado: Historia, Tradición y Nuevos Horizontes'.