La Comunidad pide al Ministerio que "cierre con urgencia" la planificación eléctrica hasta 2030

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, junto con el presidente de la Cámara de Comercio y vicepresidente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Cartagena, Miguel Martínez. - CARM

MURCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que "cierre con urgencia" la planificación de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte hasta 2030, un documento que, según el Ejecutivo autonómico, debía estar aprobado en 2025.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha reclamado "un calendario concreto" para culminar la planificación y ha advertido de que "cada día que pasa, añade dificultades al desarrollo de proyectos residenciales y productivos", según ha informado el Gobierno regional.

Vázquez ha realizado estas declaraciones durante la apertura, en Cartagena, de la jornada 'Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035: retos y oportunidades para la planificación del sector energético', organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Cámara de Comercio de Cartagena.

El consejero ha señalado que la planificación eléctrica también afecta al acceso a la vivienda y ha defendido que "la urgencia de la vivienda debe extenderse a las infraestructuras que permiten construirla".

En este sentido, ha recordado que un informe de BBVA Research cifró el pasado agosto en 7.700 las nuevas viviendas cuya construcción se vería afectada por la falta de capacidad de la red y ha subrayado que la nueva planificación debe permitir poner fin a esta situación.

"Las medidas de vivienda y la planificación de la red deben avanzar de forma coordinada. Una promoción necesita conocer cuándo podrá disponer de conexión para organizar sus plazos y materializarse", ha indicado.

Vázquez ha reclamado además "retomar de inmediato" la reunión prevista esta semana con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, un encuentro que, según ha explicado, debía permitir conocer la respuesta a las alegaciones presentadas por el Ejecutivo autonómico el pasado diciembre y concretar las actuaciones que se incorporarán al plan definitivo.

En concreto, ha señalado que la Región ha identificado demandas industriales y residenciales por más de 1.680 megavatios y ha reclamado conocer "qué actuaciones se incorporan, qué capacidad aportarán y cuándo podrán disponer de ella".

EL 85% DE LOS NODOS, SATURADOS

El consejero ha advertido de que el retraso en la aprobación de la planificación reduce el margen para tramitar y ejecutar unas infraestructuras que requieren estudios, autorizaciones y obras antes de entrar en servicio.

Según los datos aportados por Vázquez, el 85 por ciento de los 166 nodos eléctricos de la Región permanece saturado y solo 25 disponen de potencia. Las necesidades de refuerzo de las redes se sitúan, según el Ejecutivo autonómico, en torno a 600 millones de euros, repartidos entre transporte y distribución.

Vázquez ha vinculado asimismo la disponibilidad de capacidad eléctrica con el desarrollo del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, al considerar que la modernización de las instalaciones, la electrificación de los procesos y la implantación de nuevas actividades requieren una red capaz de atender la demanda en los puntos donde se necesita.

El consejero ha reclamado que la planificación incluya también una programación de ejecución que permita conocer cuándo estarán disponibles las infraestructuras y ha insistido en que "cerrar la planificación y fijar los plazos de las actuaciones es urgente para las industrias y para quienes necesitan una vivienda".