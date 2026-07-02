La Comunidad prevé "la mejor temporada turística estival" de la historia de la Región de Murcia

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MURCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha presentado este jueves ante el Consejo de Gobierno un informe sobre las expectativas del sector para el verano de 2026, del que se desprende que las previsiones de las asociaciones alojativas apuntan a "la mejor temporada turística estival desde que se tienen datos".

Conesa ha mostrado su confianza en igualar o superar los registros récord del año anterior, un hito condicionado al impulso que puedan aportar las reservas de última hora.

Por zonas geográficas, el informe detalla que la ocupación en el arranque de la temporada alta alcanzará el 90% en La Manga, mientras que en el litoral de Águilas y Mazarrón se situará en el 80%. Se trata de unos datos que, según la titular de Turismo, "reflejan el buen comportamiento que se espera en los destinos vinculados al turismo de sol y playa en el arranque de la temporada alta".

En el ámbito urbano, los hoteles de Lorca y Cartagena prevén rebasar el 75% de ocupación, en tanto que los establecimientos de la ciudad de Murcia registrarán un 60%, en niveles similares a los de 2025. Por su parte, el alojamiento rural proyecta una media del 75%, con una previsión de llenado del 100% en los establecimientos dotados con piscina.

Conesa ha detallado que este dato "confirma la importancia de determinados servicios diferenciales en la elección de alojamiento durante los meses de mayor calor, y lo acertado de las políticas que venimos desarrollando de ayuda a los establecimientos para la mejora y modernización de sus servicios e instalaciones".

En este sentido, ha recordado que el pasado 30 junio se cerró el plazo de ejecución estas políticas, que se ha saldado con un total de 71 establecimientos beneficiados --33 hoteles y 38 extrahoteleros-- por importe de 7,4 millones de euros.

Además, el Gobierno regional ha destinado más de 1,8 millones a mejorar la competitividad del destino a través del impulso de la accesibilidad turística en municipios y empresas, con el fin de ofrecer la mejor experiencia a todos los visitantes.

"La Región de Murcia se ha consolidado como un referente del turismo en España por la diversidad de su oferta, por su clima y por la ausencia de zonas tensionadas o masificadas, pero también por el trabajo realizado entre el sector turístico y el Gobierno regional para alcanzar objetivos que permitan asentar esos avances y seguir creciendo como pilar de la economía", ha afirmado.

Como ejemplo, ha citado el I Pacto por el Turismo de la Región de Murcia, firmado por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras y los principales representantes del sector turístico, y que cuenta con una dotación extraordinaria de 6 millones de euros hasta 2027.

CONEXIÓN CON 20 AEROPUERTOS EUROPEOS

En lo referente a las infraestructuras de transporte aéreo, la consejera ha subrayado que la Región de Murcia contará este verano con conexiones directas a siete países y 20 aeropuertos europeos, con la incorporación desde el pasado domingo de las rutas hacia Lille (Francia) y Venecia (Italia).

En total, la oferta de asientos en vuelos comerciales se sitúa en 447.400 plazas, lo que representa un incremento del 4% respecto al ejercicio anterior.

Esta conectividad, según ha apuntado Conesa, apuntala los resultados del primer cuatrimestre, periodo en el que la comunidad autónoma recibió 331.630 turistas extranjeros --un 3,1% más--, con un volumen de gasto de 472,4 millones de euros, un 16,5% superior a la cifra de 2025.

Finalmente, el Gobierno regional ha enmarcado la competitividad del destino en la renovación de 41 banderas azules y en la vigencia del I Pacto por el Turismo de la Región de Murcia, dotado con 6 millones de euros hasta 2027.

Para dinamizar la campaña estival, Turismo ha resaltado el impacto de un calendario de 17 competiciones de vela que prevé generar más de 6 millones de euros, la puesta en marcha de una treintena de experiencias de turismo azul y la celebración de citas culturales como el Rock Imperium, la Mar de Músicas, Murcia On o las Noches del Malecón.