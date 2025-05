La Comunidad reclama financiación "adecuada" para desarrollar actuaciones en la red de transporte de energía eléctrica

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que dote de financiación "adecuada" a la Región para "garantizar el desarrollo de las actuaciones necesarias en la red de transporte de energía eléctrica".

En una comparecencia a petición propia en la Asamblea, Vázquez ha instado al Miteco a que "no ponga en riesgo las infraestructuras eléctricas en la Región por atender las necesidades del apagón" del pasado 28 de abril.

El titular de Medio Ambiente ha puesto de relieve su "preocupación" por la dilación para hacer públicas las inversiones contempladas en la Región dentro del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2025-2030, ya que "está pendiente" desde el pasado marzo que el Gobierno central convoque una reunión trilateral entre el Ministerio, Red Eléctrica y el Ejecutivo regional.

Por ello, el Ejecutivo autonómico ha remitido una carta a la ministra del ramo, Sara Aagesen, para solicitar la celebración de ese encuentro y "avanzar en las infraestructuras regionales que contribuyan a un equilibrado sistema eléctrico nacional".

Vázquez ha indicado que espera que este retraso "no signifique malas noticias" y ha pedido al Gobierno central que "no ponga en riesgo las infraestructuras reclamadas por la Región para atender las necesidades del corte eléctrico, como en la frontera francesa, que en anteriores planes no eran prioritarias".

"No pueden suponer la paralización de proyectos esenciales para territorios históricamente infradotados", ha insistido el consejero, quien ha urgido al Gobierno de España a que "haga los esfuerzos económicos que sean necesarios, incluida una inversión adicional, para corregir los desequilibrios que afectan a la red de transporte sin sacrificar el desarrollo de CCAA con carencias estructurales en su red de transporte, como la Región".

A este respecto, ha señalado que "la Región no puede seguir siendo una de las grandes olvidadas del sistema eléctrico nacional" y ha criticado la "escasa dotación" recogida en el plan vigente, de 2021-2026, que representa un 0,93% del total nacional, una cifra que "no se corresponde con el peso económico, industrial y energético" de la comunidad, "ni con su capacidad para aportar generación renovable al país".

CAMBIOS NORMATIVOS

Además, el consejero ha advertido de que, más allá de la falta de inversiones, existen otros obstáculos normativos que comprometen el despliegue de soluciones energéticas estratégicas como el almacenamiento.

"Seguimos sin una regulación clara que lo reconozca como actor del sistema eléctrico, lo que genera una gran incertidumbre jurídica", ha señalado Vázquez. Esta indefinición, unida a la falta de capacidad de red, "hace prácticamente inviable su desarrollo".

En este sentido, ha reclamado la eliminación del tope legal que actualmente limita la inversión en redes de transporte al 0,065 por ciento del PIB, una barrera que, según ha especificado Vázquez, "estrangula la capacidad del sistema para responder a las necesidades reales del país y corregir los desequilibrios territoriales".

En la misma línea, ha instado al Miteco a liberar este límite tanto para la red de transporte como para la de distribución, con el fin de permitir un despliegue "acorde al ritmo de crecimiento de la demanda y a los objetivos de transición energética".

PLANIFICACIÓN JUSTA Y EQUILIBRADA

"Confiamos en el compromiso del Ministerio con una planificación justa y equilibrada", ha apuntado el consejero, para quien la modernización de las infraestructuras energéticas es "una condición indispensable para atender la creciente demanda derivada de los proyectos de descarbonización e industrialización que se están impulsando en la Región".

Durante su intervención en el parlamento autonómico, el consejero ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de impulsar una estrategia nacional que garantice una "red de transporte robusta y equitativa, capaz de integrar el crecimiento energético de todos los territorios en condiciones de igualdad".

Para ello, ha citado que la Región de Murcia requiere del desarrollo de 18 actuaciones prioritarias para garantizar el crecimiento industrial, el almacenamiento energético y acoger proyectos de generación de energías renovables.

Asimismo, ha pedido poner fin al "desierto energético" en la comarca del Noroeste, que no cuenta con infraestructura eléctrica, y fortalecer el mayor polo industrial de la Región, el Valle de Escombreras.

Para ello, ha solicitado la ampliación de la red de subestaciones y la dotación de nuevas para la evacuación de energía renovable, el almacenamiento energético, el apoyo a la red de distribución y la atención a la demanda de energía eléctrica.

La diputada del PP María Casajús ha denunciado que el Gobierno de España "deja fuera a la Región de Murcia del diseño estratégico del futuro sistema eléctrico", y ha remarcado que la apuesta por las renovables y la transición energética "no puede construirse sobre desequilibrios territoriales ni marginando a enclaves fundamentales".

"El Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica debería preparar las infraestructuras para precisamente prevenir apagones como el que se produjo el 28 de abril, mediante la modernización de la red y la integración de fuentes de energía renovable", ha señalado Casajús.

Se trata de un plan que en la Región "apenas invierte un 1% del total nacional", lo que resulta "no solo insuficiente, sino incomprensible". Por ello, se ha preguntado "cómo justifica el Gobierno de Sánchez semejante tratamiento a una Región que alberga una alta concentración de industria intensiva".

Para la parlamentaria 'popular', "lo sucedido el 28 de abril ha demostrado que la resiliencia del sistema no es sólo una cuestión técnica, sino también de planificación política, y esa planificación ignora a una región de Murcia que, pese a su relevancia energética, sigue sin ocupar el lugar que se merece por parte del Gobierno de Sánchez".

Por su parte, el diputado del PSOE Alfonso Martínez ha puesto en valor la inversión del Gobierno de España en infraestructuras energéticas al señalar que "está ejecutando la planificación energética de 2021-2026, con una inversión de 7.543 millones", lo que supone un incremento del 53% respecto al anterior gobierno del PP.

Martínez ha defendido las energías renovables como "la única oportunidad y la mejor opción para el crecimiento económico y la creación de empleo" y ha subrayado que "España será verde o no será", para destacar a continuación que el país se está convirtiendo en un "referente mundial" en política energética.

El diputado regional de Vox, Ignacio Arcas, ha criticado el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica y ha denunciado que está "alineado con las metas de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible", que "persiguen en última instancia la destrucción de nuestro modelo social y económico".

"Tienen como meta final la frase 'no tendrás nada y serás feliz'", ha señalado el diputado de Vox, quien ha acusado al Gobierno de seguir una agenda "globalista" que "está matando a la industria europea".

Desde el Grupo Mixto, el diputado de Podemos Víctor Egío ha preguntado al consejero si "pretende el Gobierno de la Región instalar una central nuclear en nuestro territorio". "Si son coherentes y piensan que esta es la solución a la crisis energética, la Región está en peligro", ha manifestado.

Egío ha recordado el movimiento antinuclear de la región, surgido en localidades como Águilas, y ha insistido en los riesgos de una instalación nuclear. "¿Qué hubiera pasado en 2011 con el terremoto de Lorca si esa central hubiera estado ahí?", ha cuestionado.