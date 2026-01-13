La Comunidad refuerza la protección de usuarios de Teleasistencia con un nuevo dispositivo de monitorización inteligente

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto a Fuensanta, usuaria del nuevo dispositivo de teleasistencia predictiva 'Smart Habit' - CARM

MURCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios del servicio de Teleasistencia en la Región de Murcia contarán con un nuevo dispositivo de monitorización inteligente que tiene como objetivo reforzar su protección y que incorpora la inteligencia artificial a partir de tecnologías avanzadas que permiten la detección automática de riesgos, con el fin de facilitar una respuesta más rápida y efectiva.

El dispositivo, denominado 'Smart Habit', es un proyecto piloto que utiliza diferentes sensores para monitorizar las rutinas domiciliarias de las personas usuarias y alerta de cambios que puedan prevenir posibles caídas, modificaciones en hábitos de higiene, o en patrones de conducta como las salidas del hogar, que pueden suponer un deterioro de la salud física, mental o emocional de las personas mayores que viven solas.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha visitado este martes el domicilio de una de las usuarias de este nuevo dispositivo, que recibirá ayuda si el sistema detecta una modificación en su actividad diaria, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

"Damos un paso más para garantizar la seguridad de las personas mayores, favoreciendo su permanencia en sus hogares el mayor tiempo posible, en este caso, con tecnologías que nos permiten mejorar la atención que reciben, ofrecer una respuesta más inmediata y reducir riesgos", ha dicho Ruiz.

"Uno de los objetivos del Gobierno regional es poner en marcha las medidas necesarias para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, detectar cualquier situación de aislamiento o establecer mecanismos preventivos dirigidos a garantizar su bienestar. Queremos que nuestros mayores tengan a su disposición las herramientas adecuadas y poder ayudarles si lo necesitan", ha explicado la consejera.

El dispositivo 'Smart Habit' se encuentra en este momento en fase de prueba y se ha instalado en tres hogares, pero la previsión es hacerlo en un centenar de viviendas.

Los usuarios deben disponer de wifi en sus casas para poder colocar un sensor en cada una de las estancias de uso habitual, con el fin de medir diferentes variables como luminosidad, temperatura, humedad o movimiento.

También se instala un receptor, que recoge la información procedente de todos los sensores instalados. Este elemento es el que envía los datos recopilados a la plataforma de monitorización, un portal de gestión para todas las viviendas monitorizadas por el Instituto Murciano de Acción Social, IMAS.

Los sensores detectan actividades como la ducha, el uso del baño, la hora de acostarse y levantarse, las salidas y entradas al domicilio. Identifica las rutinas referentes a estas actividades y si detecta anomalías avisa de una posible situación de riesgo.

Se trata de un sistema complementario al pulsador tradicional del servicio, que permite alertar de un riesgo de aislamiento social, de una ausencia del usuario en el municipio durante un tiempo prolongado, así como de actividad en horas no habituales, como puede ser una salida de la vivienda durante la madrugada.

SERVICIO DE TELEASISTENCIA GRATUITA A CERCA DE 17.000 PERSONAS

La Consejería de Política Social, a través del IMAS, presta la Teleasistencia gratuita a 16.840 personas en situación de dependencia, permitiendo que puedan continuar viviendo en sus hogares. Durante 2025 el Gobierno regional ha destinado a este servicio una inversión de más de 4 millones de euros.

La optimización y ampliación se desarrolla de forma continua, con tecnologías complementarias dirigidas a que el servicio ofrezca la mejor atención a personas mayores, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

Con ese objetivo se ha implantado el modelo de teleasistencia domiciliaria avanzada digitalizada, que incorpora nuevas tecnologías de apoyo, tales como la geolocalización o la realización de videollamadas.

El geolocalizador permite a los usuarios realizar tareas diarias fuera de su vivienda, sabiendo que serán atendidos en cualquier momento si lo necesitan. Con este dispositivo de tamaño reducido pueden pedir ayuda de forma inmediata en caso de accidente o si se desorientan.

La Comunidad también ha puesto a disposición de las personas con deterioro inicial cognitivo otro dispositivo, un geolocalizador que activa una señal de alerta si sobrepasa un perímetro definido previamente por los familiares. Este refuerza su seguridad cuando salen de casa y les permite mantener su independencia el mayor tiempo posible.

Estos avances están dirigidos a una atención centrada en la persona, más individualizada, con una mayor garantía de los dispositivos, y nuevas funcionalidades para proteger a los usuarios y reducir cualquier posible riesgo.