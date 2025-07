Murcia revoca la orden sobre adquisición de viviendas para la acogida de menores extranjeros tras petición de Vox

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz Caballero, ha avanzado este martes que la Comunidad ha decidido revocar la orden por la que se contemplaba la adquisición de viviendas para la acogida de menores extranjeros no acompañados.

Así lo ha anunciado Ruiz Caballero en un mensaje en la red social 'X', después de que desde Vox, sus líderes nacional y autonómico, Santiago Abascal y José Ángel Antelo, respectivamente, instasen a la Comunidad a retirar de forma inmediata la orden.

En concreto, Abascal ha advertido al Gobierno regional que si no la retiraba "Murcia no tendrá presupuestos" en 2025, mientras que Antelo ha subrayado que "si el PP no cumple, votaremos que no" a las cuentas.