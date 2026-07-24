La Comunidad solicita información sobre las actuaciones previstas en la rambla del Albujón y el acuífero Cuaternario

Mar Menor - MITECO

MURCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) información actualizada sobre el proyecto de ampliación del sistema de bombeo situado en la desembocadura de la rambla del Albujón.

La cuestión se ha abordado este viernes durante la reunión del Comité de Representantes del Mar Menor, en la que el Gobierno regional ha planteado la conveniencia de conocer la situación de esta actuación, sus principales características y las previsiones para su desarrollo.

La Comunidad considera de interés disponer de información sobre las medidas previstas para mejorar la capacidad de bombeo y reducir la llegada de caudales y nutrientes al Mar Menor a través de la rambla del Albujón.

Durante la reunión también se solicitó información sobre el Plan de Explotación del acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena, cuya elaboración corresponde a la Confederación Hidrográfica del Segura.

Este instrumento permitirá mejorar el conocimiento de la situación de las aguas subterráneas, las extracciones existentes y las medidas previstas para ordenar y controlar el aprovechamiento del acuífero.

Otro de los asuntos tratados fue la red de medición de nitratos del acuífero Cuaternario. La Comunidad planteó conocer su funcionamiento, los puntos de control existentes y la evolución de los datos obtenidos, con el fin de disponer de información actualizada y representativa sobre el estado de las aguas subterráneas.

El Gobierno regional considera importante avanzar de manera coordinada en el conocimiento del acuífero y en las actuaciones destinadas a reducir la entrada de agua y nutrientes al Mar Menor.

La Comunidad también solicitó información a la Comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio sobre los estudios realizados acerca de las masas de agua subterráneas y superficiales del Campo de Cartagena.

La petición se refiere a los trabajos y conclusiones preliminares anunciados por responsables ministeriales sobre el funcionamiento del acuífero y su posible relación con el estado ecológico del Mar Menor, cuya presentación está prevista en próximos encuentros técnicos y científicos.