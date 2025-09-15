La Comunidad solicita al Ministerio que adquiera la escultura atribuida a Salzillo y la destine a la Región de Murcia

La imagen que se subasta y que algunos expertos atribuyen a Salzillo - CARM

MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, ha realizado todas las gestiones necesarias y ha solicitado al Ministerio de Cultura que puje este miércoles en la subasta de la casa Segre (Madrid) por una escultura que expertos de la Universidad de Murcia (UMU) atribuyen al imaginero barroco Francisco Salzillo.

A la espera de confirmación con respecto a la autoría de la obra, el objetivo del Gobierno regional es que esta pieza, que "podría ser de gran valor artístico e histórico", pueda tornar a la Región de Murcia "sea cual sea su autoría", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Siguiendo directrices de la Dirección General de Patrimonio Cultural, el director del Centro de Restauración de la Región de Murcia se desplazó personalmente a Madrid para examinar la talla y cerciorarse de su estado de conservación.

"Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para que la pieza pueda ser adquirida por el Estado y destinada a la Región. Confiamos en que este esfuerzo conjunto permita que la obra no salga al extranjero ni quede en manos privadas", ha explicado el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez.

En caso de que la pieza pase a formar parte del inventario de la Región, serán los técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural, a través del Centro de Restauración de la Región de Murcia, quienes se encarguen de verificar su autoría.

Así, el director general de Patrimonio Cultural ha insistido en "el interés del Gobierno regional porque el Ministerio de Cultura ejerza su derecho al tanteo en dicha subasta y ceda esta talla a la Comunidad Autónoma".