Comunidad y universidades se alían para fomentar voluntariado de estudiantes en proyectos de cooperación internacional

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, junto con el director general de Acción Exterior y Cooperación, Juan José Almela, los rectores y la presidenta de las universidades y representantes de las ONGD - COMUNIDAD

MURCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional y las tres universidades de la Comunidad se alían para impulsar la estrategia de voluntariado en cooperación internacional de sus estudiantes de grado, máster o doctorado.

El objetivo es conectar a los alumnos interesados en sumarse a estos proyectos con las entidades y ONG que los impulsan, facilitando información, acceso y participación en experiencias con impacto.

Para hacer efectivo ese vínculo se ha puesto en marcha la plataforma 'Inicia. Travel', una alianza institucional con la Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena y Universidad Católica San Antonio de Murcia.

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha participado este lunes en la presentación de la estrategia junto con los rectores de la UMU y UPCT, José Luján y Mathieu Kessler, y la presidenta de la UCAM, María Dolores García.

"Este proyecto es una apuesta por nuestros jóvenes y por el papel que la Región de Murcia quiere desempeñar en el mundo", ha manifestado Ortuño, que ha destacado que la Región "cree en la cooperación, la educación, el talento universitario y el compromiso con los demás".

Las ONGD participantes en esta primera edición son Cáritas, Azul en Acción, Cirugía Solidaria, Palliri, Fade, Pediatría Solidaria, La Liga de la Educación, Respuestas Solidarias, Vicente Ferrer y Proclade.

Esta colaboración se articula a través del protocolo suscrito entre el Gobierno regional y las universidades, orientado a fomentar la participación del alumnado universitario en programas de voluntariado internacional y cooperación técnica para el desarrollo, contribuyendo a los fines de la acción exterior y de la cooperación internacional de la Región de Murcia.

El programa dispone de un presupuesto de 24.000 euros, 8.000 euros para cada universidad, que se destina para cubrir gastos vinculados con la participación del alumnado, incluido el viaje, alojamiento, manutención y seguro médico.

Pueden participar estudiantes matriculados en grado, máster o doctorado, así como a quienes hayan finalizado sus estudios en ese mismo año, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

La intención es que cualquier estudiante que se plantee participar sepa dónde entrar, qué pasos dar, qué requisitos existen y qué opciones tiene.

Las respuestas a esos interrogantes las encontrará en la página web de 'Inicia.Travel', una plataforma que aporta un marco estable de colaboración entre la Comunidad, a través de la Dirección General de Acción Exterior y Cooperación de la Región de Murcia, y las universidades y que supone una vía estable para que la Región "proyecte talento, compromiso y responsabilidad en el exterior", ha explicado el consejero.

La plataforma nace con voluntad de convertirse en una "vía útil, ordenada y accesible para que los estudiantes universitarios puedan participar en experiencias de voluntariado internacional" y que ese interés "no se quede en una idea o en una intención y que esa participación se haga en proyectos que realmente aporten valor".

La cooperación internacional es "una manera de construir estabilidad, generar oportunidades, apoyar procesos de desarrollo y contribuir a un mundo más justo", añade Marcos Ortuño; "pero también es una experiencia formativa de primer nivel para nuestros jóvenes, a quienes aporta visión global, competencias y responsabilidad y les conecta con realidades que exigen compromiso y preparación".