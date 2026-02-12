La Comunidad urge al Estado a ejecutar bombeo del Albujón para frenar la entrada masiva de agua dulce al Mar Menor

Archivo - El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MURCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha reclamado este jueves a la Administración General del Estado que ejecute "de forma inmediata" la renovación del sistema de bombeo de la rambla del Albujón, una actuación declarada de interés general y urgente en 2021 y que sigue sin ponerse en marcha, "pese a que cada día continúan entrando al Mar Menor millones de litros de agua dulce a través de este cauce".

Vázquez ha realizado estas manifestaciones este jueves en la Asamblea Regional durante la respuesta a una pregunta oral sobre el Mar Menor formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, al que le ha pedido que explique "cuándo piensa el Ejecutivo central cumplir el Real Decreto-ley que declaró urgente esta infraestructura clave".

"¿A qué espera el Estado para cumplir y desarrollar de una vez las medidas previstas en el Real Decreto Ley, cuando han pasado ya cinco años desde su aprobación y no las han llevado a cabo?", ha preguntado el consejero durante su intervención.

Vázquez ha subrayado que "si hay algo que de verdad está perturbando el Mar Menor es el acuífero del Campo de Cartagena, la rambla de El Albujón y los millones de litros que diariamente entran en el Mar Menor", alterando sus características y equilibrio.

"Y solo hay un responsable de esto", ha afirmado el consejero, tras señalar que "hace ya cinco años que declararon este interés general y esta urgencia en resolver el bombeo de la rambla, y cinco años después, nada".

Asimismo, ha puesto el acento en el hecho de que "en julio del 2020, hace ya casi seis años, declararon el acuífero en riesgo de no alcanzar el buen estado cualitativo y químico, con un año para presentar un plan de actuación; y casi seis años después, tampoco hay nada".

Vázquez ha asegurado que mientras sigue pasando el tiempo, "millones de litros de agua dulce siguen entrando en el Mar Menor, alterando su naturaleza y equilibrio". Este cauce, ha dicho, "sigue disminuyendo las salinidades y generando una perturbación que preocupa en estos momentos a los científicos, un criterio que es el que utiliza el Gobierno de la Región de Murcia para tomar decisiones, por lo que nos hace partícipes de esa preocupación".

Durante su intervención, el consejero ha puesto en valor el trabajo del Gobierno de la Región de Murcia al señalar que "el 80% del contenido de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor ya se está aplicando y el 20% restante se encuentra en tramitación".

También ha sostenido que el Mar Menor "tiene ahora infraestructuras y acciones que avanzan hacia su recuperación, con sectores productivos que han hecho un esfuerzo ingente por ser compatibles con la calidad medioambiental del Mar Menor, fruto de una planificación, una inversión, un control y una constancia".

Asimismo, ha recordado actuaciones como los tanques ambientales, la constitución de los comités de coordinación de las acciones, el enfundado de los saneamientos, la retirada de biomasa, la investigación aplicada, la restauración de El Carmolí y las actuaciones incluidas en el plan de restauración hidrológico-forestal.

También ha destacado el avance del Centro de Recuperación y Conservación de Especies del Mar Menor y el proyecto de compra pública innovadora para desarrollar técnicas de desnitrificación en superficie y en el acuífero del Campo de Cartagena, fruto de la colaboración entre el Gobierno regional y el Ministerio de Ciencia.

Según ha explicado, mientras el Gobierno regional aplica la Ley del Mar Menor "millones de litros están entrando en el Mar Menor, alterando su naturaleza y equilibrio, disminuyendo las salinidades y generando una perturbación que preocupa en estos momentos a los científicos".

PSOE: "EL GOBIERNO REGIONAL NO HA SIDO VALIENTE"

Durante su intervención en la sesión plenaria, el diputado socialista Miguel Sevilla ha criticado que el Gobierno regional "no ha sido valiente ni ambicioso" con la recuperación del Mar Menor.

"Ya han pasado cinco años desde su aprobación y la mayoría de las medidas no están en funcionamiento; medidas fundamentales como la ordenación del territorio o el programa de control de nitratos sin aplicarse", ha dicho.

A juicio de Sevilla, "no podemos permitir que el señor López Miras venda la Ley del Mar Menor a cambio de aprobar unos presupuestos. Los ciudadanos tienen que saber que su presidente está vendiendo la aplicación de esta ley a la ultraderecha. Esto no traerá nada bueno".

"Ahora el PP, por sus pactos con la ultraderecha, por su pérdida de identidad, pretende derogar la ley que protege al Mar Menor en beneficio de quienes más lo contaminan. Los socialistas no lo vamos a permitir. Seguiremos trabajando, desde este parlamento y desde el Gobierno de España, para que el Mar Menor tenga futuro", ha concluido.