Comunidad urge al Ministerio a completar el anillo de Murcia con el Arco Norte y las autovías del Reguerón y la RM-1

Archivo - El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, en la inauguración del Arco Noroeste con alcaldes y autoridades - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha instado este lunes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a completar el anillo metropolitano de Murcia con el Arco Norte y las autovías del Reguerón y la RM-1 (San Javier-Santomera), para acabar con el cuello de botella de la Ronda Oeste de Murcia (A-30) y los atascos del nudo de Espinardo.

Así lo ha manifestado el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, durante la inauguración del último tramo del Arco Noroeste, presidida por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, donde ha aseverado que ésta "alivia los síntomas, pero no cura la enfermedad", en referencia al "déficit permanente" en esta materia "por una presión socialista permanente y un castigo permanente".

Para el consejero, es "imprescindible" reclamar al Ministerio el anillo de la ciudad de Murcia, en concreto la realización del Arco Norte en su totalidad, la autovía RM1 y la del Reguerón. "Así tendremos el primer anillo de la ciudad de Murcia y su área de influencia" cuya ausencia considera "inexplicable", porque "la ciudad de Murcia es la séptima capital de España por población".

Por ello, ha lamentado que "esta escasez de infraestructuras, agravada por la ausencia de los trenes de cercanías, competencia también de este Ministerio, provoca continuos atascos en las vías de circulación del entorno de la capital, con las consiguientes molestias a los ciudadanos, pérdidas de tiempo y un aumento de los niveles de contaminación del aire, entre otros perjuicios".

"Es imprescindible impulsar de forma inmediata y simultánea otras tres infraestructuras estatales para cerrar por el norte, sur y este el anillo metropolitano de la ciudad de Murcia y descongestionar de manera definitiva la Ronda Oeste", ha insistido.

Asimismo, ha subrayado que "hay ciudades de menor tamaño y con menor intensidad de tráfico que ya están acometiendo un segundo cinturón de circunvalación, mientras que la ciudad de Murcia, la séptima capital más poblada de España, tiene pendiente completar el primero".

El titular de Fomento ha manifestado estas actuaciones en la posición estratégica de Murcia y su área metropolitana, y ha afirmado que "la capital y su entorno forman parte esencial del corredor Mediterráneo y constituyen un nudo clave de comunicaciones entre el centro de la península ibérica y el levante español, áreas que no dejan de crecer en población y que requieren infraestructuras a la altura de esta elevada y creciente demanda".

"A esto hay que sumar que la Región de Murcia es una potencia logística líder en España en exportación de varios productos con la mayor flota de camiones frigoríficos del país, para lo que se requiere de unas infraestructuras que garanticen la competitividad de nuestras empresas, la eficiencia en el transporte de mercancías y una adecuada conexión con los principales corredores nacionales e internacionales", indica.

El consejero ha recordado que estas actuaciones, junto con el tercer carril de la A-7 entre Murcia y el límite de la provincia de Alicante, así como entre Murcia y Lorca, están recogidas en el Pacto por las Infraestructuras de la Región de Murcia, al que están adheridas más de 40 entidades sociales.

García Montoro ha reivindicado también la "reapertura inmediata, así como la modernización y electrificación de la línea ferroviaria Cartagena-Albacete por Chinchilla".

Así, ha advertido que "no vamos a renunciar a que esta infraestructura siga paralizada mientras el Ministerio mira para otro lado". Al respecto, ha puntualizado que esta conexión "no solo vertebra la Región, sino que permite implantar servicios de Cercanías, cuya ausencia está contribuyendo a los atascos continuos en el entorno de la ciudad de Murcia".

También ha reclamado transparencia en relación con las obras del AVE en la Región. Y es que, ha recordado, el Gobierno regional "ha solicitado en reiteradas ocasiones información para conocer si posibles irregularidades en la ejecución de estos trabajos han podido afectar a la seguridad o a la calidad de las infraestructuras, sin que hasta el momento se haya recibido una respuesta concluyente".

EMPRESARIOS Y ALCALDES

Por su parte, el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), Miguel López Abad, ha calificado la apertura como un "día grande para la Región", al considerar que contribuirá a paliar los problemas derivados del incremento de actividad y población en el entorno metropolitano de Murcia.

Para la patronal, este nuevo eje beneficiará especialmente al tejido productivo al "abaratar costes y aportar agilidad" en el ámbito logístico, además de aliviar las "horas punta" que congestionan la ciudad.

Asimismo, López Abad ha vaticinado que la infraestructura dará una "segunda vida a todas las zonas industriales" de municipios como Las Torres de Cotillas, Alcantarilla y Alguazas, lo que ayudará a promover el desarrollo de "grandes proyectos" industriales que dinamizarán la economía regional.

El secretario general de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet), Manuel Perezcarro, ha manifestado su "inmensa alegría" por la culminación del Arco Noroeste ya que permitirá separar de forma efectiva el tráfico pesado de largo recorrido del tránsito urbano de la capital.

Según ha precisado Perezcarro, la puesta en servicio de este último tramo tendrá un impacto directo en la operatividad de las empresas al "acortar los tiempos de viaje y reducir el estrés de los conductores".

No obstante, ha indicado que el mapa de comunicaciones de la Región aún presenta carencias y, en este sentido, ha urgido a las administraciones a mantener el compromiso inversor para finalizar el Arco Norte y ejecutar el tercer carril desde Puerto Lumbreras hasta Crevillente.

La alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, ha calificado de "buenísima noticia" la apertura del Arco Noroeste y ha puesto en valor que el polígono industrial San Andrés, en crecimiento y "con grandes industrias", tendrá una "salida directa".

Terol ha aprovechado el acto para denunciar el bloqueo ferroviario del municipio al criticar que el Gobierno central haya "dejado caducar la declaración de impacto ambiental" del bypass. Por ello, ha exigido soluciones urgentes para eliminar la vía férrea que actualmente "cruza y divide el municipio".