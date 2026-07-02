La Comunidad vincula la futura Ley de Universidades al tejido productivo

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante su visita a la sede de Hefame, en Santomera - CARM

SANTOMERA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha afirmado este jueves que la futura Ley de Universidades y la Ley de la Ciencia tendrán entre sus objetivos favorecer la conexión entre el sistema universitario, la investigación y el tejido productivo de la Región de Murcia.

Vázquez ha realizado estas declaraciones durante una visita a la sede de Hefame, en Santomera, donde ha mantenido una reunión con el presidente de la cooperativa, Enrique Ayuso, y su director general, Javier López, según ha informado la Comunidad.

El consejero ha señalado que "la Región de Murcia cuenta con universidades, centros de investigación, empresas, cooperativas y entidades sociales que forman parte de un mismo ecosistema de conocimiento, innovación y desarrollo" y ha añadido que "el reto de las nuevas leyes de Universidades y de la Ciencia es reforzar ese ecosistema, ordenar sus capacidades y favorecer que el conocimiento tenga un impacto real en la sociedad".

Asimismo, ha indicado que la futura Ley de Universidades "nace con una clara vocación de apertura al entorno social y económico" y que "reforzará la transferencia de conocimiento, la formación práctica, la empleabilidad, el emprendimiento universitario y la conexión de los campus con los sectores de referencia de la Región".

En relación con la futura Ley de la Ciencia, Vázquez ha explicado que completará ese marco "con una visión más sólida del sistema regional de I+D+i", orientada a "dar estabilidad, visibilidad y capacidad de crecimiento a la investigación que se desarrolla en la Región de Murcia".

Durante la visita, el consejero también ha conocido la actividad de Hefame, que cerró 2025 con una facturación de 1.929 millones de euros y una cuota de mercado del 12,38 por ciento en distribución farmacéutica, según los datos facilitados por la Comunidad.