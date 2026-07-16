Conchita Ruiz denuncia un reparto de fondos que "castiga" a la Región en la atención a menores migrantes

La Consejera De Política Social, Familias E Igualdad, Conchita Ruiz, Durante La Conferencia Sectorial De Infancia Y Adolescencia - CARM

MURCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha reclamado este jueves al Gobierno central una financiación acorde con la presión migratoria que soporta la Región de Murcia en la atención a menores migrantes no acompañados, al considerar que el reparto de fondos aprobado por el Ministerio no refleja la situación de sobreocupación que registra el sistema de protección autonómico.

Durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, Ruiz ha defendido que la Comunidad actúa como una "triple puerta de entrada de menores migrantes" y ha advertido de que el sistema regional se encuentra al 105% de su capacidad, por encima de las 553 plazas ordinarias disponibles, sin recibir, a su juicio, financiación extraordinaria para afrontar ese incremento de usuarios.

La consejera ha criticado que el Ministerio destine 15,5 millones de euros a Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares por su presión migratoria, mientras que los 19,5 millones restantes se distribuyen entre el resto de comunidades autónomas, de los que la Región recibirá 1,3 millones de euros, una cantidad que ha considerado "insuficiente", según ha informado la Comunidad.

Ruiz ha reclamado un criterio "único y objetivo" para distribuir los fondos destinados a la atención de menores migrantes, basado en la ocupación real de los sistemas de protección, y ha defendido que la Región reúne las condiciones para ser considerada un territorio sometido a presión migratoria estructural.

Asimismo, ha señalado que el Ejecutivo autonómico ya trasladó estas reivindicaciones al Ministerio en la Comisión Sectorial celebrada la pasada semana, en una reunión mantenida con la ministra el pasado mes de junio y mediante diversas comunicaciones remitidas al departamento estatal.

Por último, la consejera ha rechazado las declaraciones de la ministra de Juventud e Infancia, que calificó de "racistas" las reclamaciones planteadas por algunas comunidades autónomas, y ha asegurado que la petición del Gobierno regional busca garantizar una atención adecuada a los menores y el cumplimiento de la normativa vigente.