Los conciertos de Carolina Durante y Manuel Turizo encabezan la programación de BUM 2025

La Universidad de Murcia ha puesto en marcha un año más su tradicional Bienvenida Universitaria (BUM 2025), un programa de actividades impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, la Coordinación de Estudiantes, el Centro Social Universitario y con la colaboración de numerosos servicios universitarios, representantes estudiantiles y empresas patrocinadoras.

Con más de 150 actividades previstas del 1 al 30 de octubre en los distintos campus, BUM 2025 quiere ser el "escaparate de la oferta extracurricular que la UMU pone al servicio del estudiantado para complementar su formación académica y favorecer una experiencia universitaria integral", según han informado fuentes de la institución en una nota de prensa.

El rector, José Luján, y la vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Alicia Rubio, han presentado esta mañana la programación que ofrece actividades lúdicas, culturales, deportivas, solidarias y de bienestar, con más de 15.000 entradas a precios simbólicos destinadas en exclusiva la comunidad universitaria.

Este año, el lema que acompaña a todas las acciones es 'La diversidad es nuestra fuerza', una declaración de principios que vertebra la programación y refuerza el compromiso de la UMU con una universidad inclusiva, plural y abierta.

CULTURA, MÚSICA, TEATRO Y DEPORTE PARA TODOS LOS GUSTOS

Entre los platos fuertes de esta edición destacan el concierto de bienvenida 'WELCOME' con Carolina Durante y Walls, el 17 de octubre en la Plaza de Toros, y también el del artista internacional Manuel Turizo, dentro del ciclo de más de 20 conciertos y espectáculos, muchos de ellos gratuitos o con precios reducidos.

También se ofrece una destacada oferta teatral con funciones en el Teatro Romea y el Teatro Circo, como 'Arritmias', 'El crédito' o el espectáculo de humor 'A cuento de qué', de Impromurcia.

Además, habrán actividades gastronómicas con 15 talleres culinarios, desde cocina tradicional hasta repostería creativa, y experiencias sensoriales como la 'Noche de velas' en Terra Natura, el 16 de octubre, con degustaciones, música en directo e iluminación mágica.

EXPERIENCIAS ÚNICAS EN TODOS LOS CAMPUS

La Bienvenida ofrecerá más de 100 actividades culturales, formativas y de ocio, como 'escape rooms' por los campus, visitas teatralizadas, cine gratuito, talleres de danza, conferencias, charlas, presentaciones de libros, exposiciones, observaciones astronómicas y jornadas de formación para representantes estudiantiles.

Asimismo, se celebrarán actividades deportivas con torneos de fútbol, tenis, pádel solidario, squash o voleibol, además de colaboraciones con clubes como Real Murcia, ElPozo o UCAM Baloncesto.

También habrán ferias, mercados y actividades solidarias y de sensibilización, junto con una variada programación de salud y bienestar, que incluye jornadas de salud mental, charlas sobre nutrición, y el ya tradicional Día de las Universidades Saludables La programación también reserva espacio para el alumnado egresado, con la inauguración del Rincón Alumni en la Facultad de Veterinaria y un club de lectura especial con El Quijote.

Toda la información, así como la posibilidad de adquirir entradas, está disponible en la web oficial: www.um.es/bum