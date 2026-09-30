Los conciertos de Ultraligera y Funambulista, platos fuertes de una BUM con 150 actividades en todos sus campus

Presentación de la BUM - EUROPA PRESS

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

150 actividades forman la programación de la Bienvenida Universitaria de la Universidad de Murcia (BUM) 2026 que este año llegará por primera vez a todos sus campus. El plato fuerte será el Welcome, el concierto que protagonizarán Funambulista y Ultraligera el 23 de octubre en la Plaza de Toros y que ya tiene las entradas agotadas.

Las actividades comenzarán este lunes y se extenderán hasta el 25 de octubre bajo el lema 'Crecemos contigo', según ha explicado la vicerrectora de Estudiantes, Cristina Cuello, en el acto de presentación.

La Universidad ha puesto a disposición de los estudiantes un total de 15.000 entradas gratuitas o a precio muy reducido para facilitar la participación. "La programación es tan variada que cualquier estudiante o personal de la UMU puede encontrar una actividad que le interese", ha afirmado Cuello.

Entre las propuestas destacan más de 50 salas de escape room temáticas y las Ferias de Servicios Universitarios, que acercarán al alumnado toda información sobre los servicios y recursos que les ofrece la Universidad de Murcia más allá de la actividad académica. Además, las ferias también serán una oportunidad para disfrutar de una jornada de ocio y gastronomía en los campus. Estas ferias se celebrarán en Lorca el 14 de octubre, en Espinardo el 22 de octubre y en San Javier el 23 de octubre, con degustaciones de paella y pasteles de carne, música con DJ y puestos informativos.

MÚSICA, TALENTO JOVEN Y ARTES ESCÉNICAS

El grupo Taburete abrirá el calendario de grandes conciertos el 2 de octubre en la Plaza de Toros, mientras que el tradicional Concierto Welcome de Estrella de Levante cerrará la programación musical el 23 de octubre con las actuaciones de Ultraligera y Funambulista, en el mismo recinto.

El Teatro Romea acogerá el 8 de octubre el Concierto Sinfónico de Bienvenida, a cargo de jóvenes estudiantes internacionales de la Mahler Philharmonie Orchestra. El talento musical universitario tendrá también su espacio con la final del concurso de bandas emergentes UMUrgentes, que se celebrará el 15 de octubre en el patio del Campus de La Merced.

La programación escénica incluye propuestas como el musical 'Mamma Mia', a cargo de Discantus, el 14 de octubre; el espectáculo 'Cabaret Suárez 2.0', el 16 de octubre; la obra 'A ritmo de likes', del grupo Percuseve, sobre ciberbullying, el 21 de octubre en el Teatro Romea; y la velada de monólogos e improvisación 'A cuento de qué', que llegará al Teatro Circo el 22 de octubre.

El Grupo Julián Romea de la Asociación Universitaria Saavedra Fajardo interpretará 'Retahíla de entremeses'; una actuación de la Escuela Superior de Arte Dramático con la obra 'Almas de Latón' (teatro de commedia dell'arte); 'A ritmo de likes', del Grupo teatral Percuseve, que abordará el ciberbullying y el uso de las tecnologías a través del teatro, el rap, la percusión y la danza; y el show 'A cuento de qué', especial 'Años universitarios UMU', de Impromurcia, en el Teatro Circo.

La oferta de cine este año incluye un ciclo en la Filmoteca Regional de Murcia Francisco Rabal los días 1, 2, 4, 22 y 25 de octubre; Cineclub Universitario con motivo del Día del Cine Español, con la proyección de 'La escopeta nacional'; proyección y gala de premios 'OsCavs', promovida por estudiantes de segundo curso del grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad de Murcia; y, 500 entradas gratis para asistir al cine de Nueva Condomina.

COMPROMISO SOCIAL, IGUALDAD Y SOSTENIBILIDAD

La BUM incorpora también actividades relacionadas con la igualdad, la inclusión, la salud, el medio ambiente y el compromiso social. El ciclo 'UMU libre de violencias' ofrecerá charlas y talleres sobre prevención del acoso, la discriminación y la violencia digital hacia las mujeres.

"Son tres jornadas de actividades de concienciación y de prevención que se van a celebrar durante tres semanas continuadas que estarán reconocidos con créditos CRAU", ha explicado la vicerrectora.

La programación comenzará el 1 de octubre con el Día de las Universidades Saludables, que incluirá reparto de fruta y zumos y un maratón de donación de sangre. El programa también incorpora el BUM Green Tour, que permitirá conocer las instalaciones de energías renovables de la Universidad, y una ruta educativa en bicicleta hasta la ETAP de La Contraparada.

También se realizará las charlas 'Prevención de la soledad. Hacia una mejora de la calidad de nuestros mayores a través del voluntariado'; '30 minutos que pueden cambiar una mirada' de Speed Volunteering AFESMO; el seminario 'El desplazamiento forzado en el mundo y el trabajo de ACNUR'; la jornada 'Seguridad y defensa: Universidad, ciudadanía y cultura de defensa: educación, información y compromiso democrático'; se celebrará el IV Congreso de Divulgación Estudiantil del CEUM.

Asimismo, se realizará un taller para manejar TikTok como un profesional; la jornada 'Después de la carrera, ¿qué? - Experiencias de antiguos alumnos'; y un ciclo de charlas UMU Libre de violencias: igualdad, respeto y no discriminación, compuesto por tres sesiones para tratar la 'Prevención del acoso y la discriminación en la Universidad de Murcia', 'La comunidad universitaria ante los discursos de odio' y 'Violencia digital hacia las mujeres'.

Además habrá una completa oferta de ocio universitario con actividades para toda la familia en la Fundación Centauro Quirón todos los fines de semana; catas y degustaciones; exposiciones; actividades en la Feria del Libro; actividades formativas y de ocio de la Asociación Alumni; actividades saludables y sostenibles; visitas guiadas; turismo; y mucha solidaridad y voluntariado.

OCIO, DEPORTE Y CULTURA AL ALCANCE DEL ALUMNADO

La Universidad de Murcia ha preparado más de 15.000 entradas gratuitas o a precios simbólicos, de entre uno y cinco euros, para facilitar el acceso del alumnado a buena parte de las propuestas. Entre ellas se encuentran 300 entradas por un euro para los partidos del Real Murcia CF-Gimnàstic de Tarragona, el 4 de octubre, y 100 para el ElPozo Murcia Costa Cálida FS-Quesos Hidalgo Manzanares FS, el 10 de octubre.

El deporte universitario contará además con el Torneo de Bienvenida en distintas modalidades y con la reserva gratuita de instalaciones deportivas para el alumnado de primera matrícula.

También se celebrará un Torneo Benéfico de Pádel Solidario; visita a la ETAP La Contraparada en bicicleta; Competición de Resistencia y Fitness Funcional ACRON10HYBRID UMU; Torneo de Bienvenida (fútbol 7, fútbol sala, voleibol, baloncesto, baloncesto 3x3, tenis, tenis de mesa callejero, bádminton y squash); reserva gratuita de instalaciones deportivas para estudiantes de primera matrícula; y caminata de orientación saludable.

La programación incluye también propuestas de baile social, como BUM Rock&Roll y BUM Lindy Hop, y rutas culturales por el entorno patrimonial de Monteagudo y el Teatro Romano de Cartagena.

El cine y las actividades de ocio completan la oferta con un ciclo temático en la Filmoteca Regional de Murcia, 500 entradas gratuitas para las salas de cine de Nueva Condomina y 1.000 pases a un euro para Terra Natura Murcia, disponibles el 13 de octubre.

Toda la información se puede encontrar en https://www.um.es/web/bum/