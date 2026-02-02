Concluyen los trabajos de adecuación de cuatro aseos en el estadio Cartagonova con una inversión de 48.000 euros

Aseos del estadio municipal Cartagonova tras su adecuación - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha culminado los trabajos de mejora y adecuación de los aseos del estadio municipal Cartagonova con una inversión de 48.000 euros, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La actuación ha permitido la renovación integral de cuatro aseos situados en el fondo norte alto --dos masculinos y dos femeninos--, que se suman a los doce aseos ya renovados durante la presente legislatura.

Estos trabajos forman parte del plan municipal para que todas las zonas de servicios del estadio queden adecuadas a lo largo de la legislatura, con los aseos más urgentes ya finalizados y la previsión de intervenir en otros cuatro ante de que acabe este año.

Durante la visita a las obras, el concejal de Deportes, José Martínez, junto al presidente del club, Alejandro Arribas, ha destacado no solo la importancia de poner a punto las instalaciones, sino también el papel que juegan los aficionados en su conservación.

"Hemos trabajado para que el Cartagonova ofrezca servicios dignos y confortables para todas las personas que vienen a disfrutar del fútbol y de la vida deportiva de nuestra ciudad. La mejora de los aseos es un paso más, pero también es un recordatorio de que el cuidado de estas instalaciones es responsabilidad de todos", ha agregado.

El concejal ha subrayado que, si bien el Ayuntamiento ha tenido que reforzar recientemente la gestión de los servicios de limpieza y mantenimiento del Cartagonova ante deficiencias en el pasado, "nuestro objetivo no es solo mejorar, sino mantener lo mejor. Y eso exige un compromiso compartido entre quienes gestionan y quienes disfrutan del estadio".