Un Concurso de Escritura Rápida reta este lunes a escribir un microrrelato de 50 palabras en media hora de tiempo

Archivo - Una participante en el anterior Concurso de Escritura Rápida - ALBERTO CARIDE/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Un Concurso de Escritura Rápida reta este lunes, a partir de las 21.00 horas, a escribir un microrrelato de 50 palabras en media hora de tiempo. Será en el Café El Sur de Murcia, dentro del ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios'.

La organización del ciclo ha tomado esta decisión tras la cancelación, por causas ajenas al propio ciclo, del recital que iban a ofrecer el poeta Pedro Serrano y el músico David Álvarez.

La mecánica del certamen es muy sencilla y los participantes sólo deben traer un bolígrafo para participar. Al comenzar se dará un tema y, a partir de ese momento, tendrán media hora de tiempo para escribir un breve relato de 50 palabras exactas.

Los tres mejores textos, a juicio de un jurado constituido para la ocasión, se llevarán un lote de libros. Además, el ganador recibirá un obsequio gentileza del Café El Sur.