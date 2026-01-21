Condenan a 16 años de prisión el acusado de matar a su exnovia y tirar su cuerpo a un pozo en Cieza (Murcia)

MURCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado de acabar con la vida de su expareja sentimental y tirar su cuerpo a un pozo de 6 metros de profundidad en el municipio de Cieza (Murcia) en septiembre de 2023 ha sido condenado a la pena de 16 años de cárcel y a indemnizar a la familia de la víctima con 600.000 euros.

El juez magistrado Álvaro Castaño ha hecho pública la sentencia después de que el jurado popular declarase culpable por unanimidad al procesado, en el marco de un juicio que arrancó este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia.

Ya este martes, durante la segunda sesión, tanto la defensa como la acusación particular se sumaron a las conclusiones definitivas del Ministerio Público, que solicitó para el individuo la pena de 15 años de prisión por un delito de homicidio con la agravante de parentesco y 12 meses por otro de quebrantamiento de medida cautelar.

Los miembros del jurado han considerado cierto el hecho de que el procesado, con el propósito de acabar con la vida de la mujer, la golpeó en repetidas ocasiones en cabeza y rostro y arrojó su cadáver después a un pozo, y no han apreciado razones para solicitar un indulto o suspensión de la pena.

Además, el juez ha impuesto al acusado la prohibición de residir o acudir a la localidad de Cieza y de aproximación y comunicación con los hermanos de la víctima, a menos de 300 metros, a sus domicilios, lugares de trabajo o estudio, o cualquier otro frecuentado por ellos, así como prohibición de comunicarse con los mismos.

En concepto de responsabilidad civil, el hombre, en prisión provisional desde días posteriores al homicidio de la que fue su pareja sentimental, tendrá que indemnizar a la hija de la fallecida menor de edad en la cantidad de 400.000 euros y a sus dos hermanos en la cantidad de 200.000 euros.