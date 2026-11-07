Conesa (PP) reivindica en Jumilla el turismo y la agricultura como motores de oportunidades para los jóvenes

La candidata del PP al Congreso por la Región, Carmen Conesa, ha visitado la Feria Agrícola de Jumilla junto al candidato al Senado, Antonio Luengo, el consejero Joaquín Buendía y la presidenta del PP de Jumilla y alcaldesa del municipio, Seve González - PP

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Carmen Conesa, ha visitado hoy la Feria Agrícola de Jumilla junto al candidato al Senado, Antonio Luengo, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, y la presidenta del PP de Jumilla y alcaldesa del municipio, Seve González.

Conesa ha destacado la importancia "de vincular la agricultura al turismo, a la cultura, a nuestra identidad para dar oportunidades a nuestros jóvenes". En este sentido, ha puesto en valor la promoción del vino de Jumilla y las rutas del vino como una oportunidad para impulsar el relevo generacional en el sector vitivinícola y el desarrollo económico del Altiplano.

"Es importante seguir trabajando la promoción del vino como un atractivo turístico que permita dar a conocer la riqueza de la tierra, su tradición vitivinícola y su patrimonio, al tiempo que genera nuevas oportunidades económicas", ha remarcado.

Asimismo, ha indicado, "nuestros jóvenes necesitan certezas para encontrar en la agricultura una oportunidad de futuro" y ha destacado la importancia de respaldar "a quienes quieren continuar trabajando en el campo, mantener las tradiciones y aprovechar las posibilidades de desarrollo que ofrece Jumilla".

Conesa ha puesto de manifiesto la necesidad de que la Región de Murcia cuente "con un Gobierno de España que atienda sus necesidades y defienda sus intereses". En este sentido, ha apelado al cambio político que representa Alberto Núñez Feijóo de cara al 29 de noviembre, para "ofrecer estabilidad y oportunidades a quienes quieren desarrollar su proyecto de vida en esta tierra".