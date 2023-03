CONFIBRO pide puestos de trabajo adaptados a enfermos de fibromialgia y una unidad de diagnóstico en la Región de Murcia

CARTAGENA (MURCIA), 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Regional de Fibromialgia y Fatiga Crónica (CONFIBRO), María de los Ángeles Amparo Ayala, ha reclamado la creación de una unidad de diagnóstico de fibromialgia en uno de los hospitales de referencia de la Región de Murcia.

Según ha explicado durante su comparecencia ante la Comisión especial de Sanidad y Política Social, en dicha unidad debería abordarse un diagnóstico diferencial de esta enfermedad, ya que "no existen biomarcadores para diagnosticar la fibromialgia, no existen pruebas de imagen o de laboratorio que puedan decirnos que tenemos fibromialgia, el diagnóstico es complejo debido a la gran cantidad de sintomatología que tenemos descrita y porque no todos los pacientes tienen la misma sintomatología durante el proceso de su enfermedad".

Actualmente, entre los criterios que existen para diagnosticar esta enfermedad destaca que el dolor sea generalizado y dure más de tres meses, que afecte a los cuatro cuadrantes del cuerpo sin causa que lo justifique.

"Esta unidad serviría para el abordaje multidisciplinar de la fibromialgia", ha dicho, al tiempo que ha especificado que esto debe basarse en el acondicionamiento físico del paciente, el tratamiento psicológico, farmacológico y el educacional.

A nivel físico ha apuntado que es necesario que los pacientes reciban un tratamiento de fisioterapia, así como unas pautas para que puedan descansar bien porque "nuestro sueño no es bueno ni reparador"; además debería abordarse a nivel mental la ansiedad y la depresión, "muchas veces el tratamiento psicológico es necesario y luego el farmacológico", ha añadido.

Con esta unidad también quieren "minimizar la inequidad que hay entre las comunidades autónomas en asistencia sanitaria porque "no es lo mismo ser un paciente de fibromialgia en la Región de Murcia que en otra donde hay varios años de experiencia en el tratamiento de fibromialgia".

Por otro lado, solicitan planes de formación para los médicos que atienden a los pacientes de fibromialgia, "hay médicos que aún niegan que la fibromialgia exista o tenga tratamiento, no tiene un tratamiento curativo, pero sí sintomatológico en el que se puede mejorar la calidad de vida con ese tratamiento".

Asimismo, quieren promover campañas de divulgación para que "la sociedad entienda que no somos simuladores, que somos enfermos crónicos. Esa unidad de fibromialgia serviría para promover la difusión, la investigación e innovación".

En materia laboral , Ayala considera que deberían existir puestos de trabajo adaptados a los enfermos de fibromialgia. "No hay un reconocimiento social ni muchas veces sanitario. Tenemos problemas para que nos den una discapacidad o una incapacidad laboral. Tenemos muchísimos problemas con las bajas. Hay gente que tiene que incorporarse a su trabajo sin poder desempeñarlo, algunas veces son auténticos dramas. Tenemos que tomar medidas y por eso pedimos ayuda", ha dicho antes de añadir que en la Región hay unas 30.000 personas afectadas por esta enfermedad.