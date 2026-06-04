14 casos de sarampión en la Región y 29 en estudio

MURCIA, 4 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Salud ha confirmado 14 casos de sarampión en la Región de Murcia. Asimismo, otros 29 están en estudio, tal y como ha publicado el último boletín del Instituto de Salud Carlos III.

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López, ha explicado que el Servicio de Epidemiología de la Región de Murcia "ha puesto protocolos para evitar más casos". Además, ha asegurado que se está haciendo un seguimiento.

Así, ha insistido en la importancia de la vacunación para evitar estos casos.