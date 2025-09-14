La consejera Rubira se reúne este lunes en Madrid con el presidente de Asaja y el secretario general de Cepesca

MURCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, se desplaza este lunes a Madrid para reunirse con el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, a las 10.00 horas, en la sede de la asociación, y para mantener un encuentro con el secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, para analizar la situación del sector pesquero regional. Esta reunión será a las 12.00 horas.

Por otra parte, la titular de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia participará, a las 16.00 horas, en los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.