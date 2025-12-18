El Consejo de Gobierno aprueba subvenciones para la promoción de los bolos cartageneros y huertanos

Archivo - Bolos huertanos en Rincón de Seca - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ha aprobado la concesión directa de sendas subvenciones a la Federación de Bolos Cartageneros y la Federación de Bolos de la Región de Murcia para colaborar en la puesta en marcha de un proyecto para la promoción de los deportes autóctonos, y específicamente de los bolos cartageneros y los bolos huertanos.

Las ayudas ascienden a un total de 12.000 euros, con una aportación de 6.000 euros para cada federación, y permitirán hacer frente a gastos de promoción, personal y adquisición de material deportivo y educativo necesarios para la puesta en marcha del proyecto.

La Comunidad ha tenido en cuenta que los bolos cartageneros y los bolos huertanos constituyen un elemento relevante del patrimonio cultural inmaterial de la Región de Murcia.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar la práctica de los bolos cartageneros y huertanos como herramienta educativa, deportiva y social en el conjunto de la Región de Murcia, así como garantizar la continuidad de estas modalidades tradicionales. Específicamente, se busca incorporar progresivamente a mujeres y jóvenes a la práctica de estos juegos.