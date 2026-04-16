El Consejo de Gobierno autoriza ayudas del 'Bono Social Térmico' por valor de 9,8 millones

Archivo - Radiador de calefacción. - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, ha autorizado destinar 9,8 millones de euros a ayudas directas para el 'Bono Social Térmico' que gestionará el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

Estas ayudas están destinadas a paliar la pobreza energética de consumidores vulnerables, para compensar los gastos necesarios para garantizar el suministro de energía para usos térmicos (calefacción, agua caliente sanitaria o cocina) o el apoyo a actuaciones de mejoras de la eficiencia energética a los consumidores vulnerables, y están financiadas con fondos procedentes del Estado y su gestión y pago corresponde a la comunidad autónoma.

En 2025 se beneficiaron del 'Bono Social Térmico' 68.683 personas. El número de beneficiarios ha aumentado de forma progresiva en los últimos años, así, desde 2022 se ha incrementado en más de 15.000 personas.