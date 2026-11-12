El Consejo de Gobierno destina cerca de 9,5 millones a ayudas para agricultores y ganaderos

Archivo - Imagen de archivo de un ganadero con su rebaño en Caravaca de la Cruz - COMUNIDAD - Archivo

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado sendas subvenciones por un importe global de 9.404.908 euros, para sostener la rentabilidad, garantizar la liquidez y frenar el riesgo de abandono de las explotaciones agrarias de secano y ganaderas de la Región de Murcia.

El sector primario atraviesa un momento especialmente complejo marcado por la volatilidad de los mercados, la escasez de recursos hídricos, el impacto del cambio climático y el persistente encarecimiento de los insumos y costes de producción, según

Los fondos se estructuran en dos grandes bloques orientados a dar una respuesta rápida y eficaz a los sectores más vulnerables. Por un lado, se han aprobado cerca de 7 millones de euros para 3.500 agricultores de secano que cultivan más de 109.000 hectáreas en la Región.

Las ayudas abarcan los principales cultivos extensivos y leñosos de secano con menor margen de rentabilidad: almendro, olivar, cereal, viña de vinificación y plantas aromáticas.

Las ayudas contemplan una cuantía de hasta 8.000 euros por beneficiario y buscan aportar liquidez a las explotaciones para afrontar el cierre del año y el inicio de la nueva campaña.

Por otro lado, el segundo bloque de subvenciones está dirigido a los sectores ganadero, apícola y cunícola, y cuenta con una dotación aproximada de 2,45 millones de euros. De esta cantidad, 2,25 millones se destinan a apoyar a 138 titulares de explotaciones de ganado vacuno, tanto de leche como de cebo y extensivo, así como a 576 ganaderos de ovino y caprino.

Además, se destinan cerca de 200.000 euros a explotaciones apícolas y cunícolas para paliar los problemas estructurales de las granjas de conejos y las dificultades climáticas que han afectado al sector apícola. Estas ayudas beneficiarán a 194 apicultores y a once titulares de explotaciones cunícolas.

Estas ayudas forman parte del eje central del Plan Extraordinario de Apoyo al Sector Agrario 2026 diseñado, junto a las Organizaciones Profesionales Agrarias (COAG, Asaja y UPA) y de las cooperativas integradas en Fecoam, para el mantenimiento del tejido productivo rural.

Las explotaciones de secano y la ganadería tradicional no solo constituyen el motor económico de numerosos municipios del interior de la Región, sino que desempeñan una labor insustituible en la configuración del paisaje, la prevención de incendios, la conservación de la biodiversidad y la lucha contra la desertificación y el despoblamiento rural.

El abono de estas ayudas se tramitará de forma directa y ágil con el objetivo de que los fondos lleguen a los agricultores y ganaderos beneficiarios antes de que finalice el año. Unicamente deberán subsanar su situación aquellos beneficiarios que, en el momento del pago, no se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. Para ello, se les concederá un plazo que les permita regularizar su situación.

Por su parte, los apicultores y cunicultores, al tratarse de ayudas no vinculadas a la solicitud única de la PAC, deberán presentar una solicitud formal específica en los días posteriores a la publicación de los correspondientes decretos.