El Consejo Local de Infancia de San Javier participa en Finlandia en un programa Erasmus+

Un grupo de adolescentes del Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA) de San Javier participa en un programa educativo Erasmus+ en Finlandia - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

Un grupo de adolescentes del Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA) de San Javier participa desde el pasado 6 de abril en un programa educativo Erasmus+ en Finlandia, según ha informado el Ayuntamiento.

La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento de San Javier a través de la Concejalía de Derechos Sociales y Familia, se desarrolla en el Centro de la Juventud Hyvärilä, en la ciudad de Nurmes.

El programa, que se prolongará hasta este martes, está orientado al intercambio socioeducativo y a la observación de buenas prácticas en materia de inclusión y participación juvenil.

El proyecto pone especial atención en el análisis de los procesos de salud mental en segundas generaciones de población migrante, un ámbito considerado prioritario en la intervención social europea.

La delegación sanjaviereña comparte la experiencia con jóvenes procedentes de Finlandia y Países Bajos. Juntos conforman un equipo multinacional que participa en actividades formativas, metodológicas y de participación comunitaria destinadas a favorecer el aprendizaje intercultural y el desarrollo de competencias cívicas.

Este proyecto se enmarca en el acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de San Javier y la Asociación Albores, entidad promotora de la iniciativa, con el objetivo de fomentar la participación activa de la infancia y la adolescencia en el ámbito de la cooperación europea.