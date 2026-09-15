El Consejo de Ministros aprueba destinar 2,8 millones de euros a la Región de Murcia para la formación de trabajadores

Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado destinar 2,8 millones de euros a la Región de Murcia para la formación de trabajadores, en el marco de la distribución de 107,4 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar acciones formativas en centros públicos, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha autorizado la propuesta de distribución y los criterios de reparto de estos fondos, dirigidos a acciones formativas vinculadas a sectores estratégicos de especial relevancia económica y social y asociadas a programas estatales.

Asimismo, se promueve que las comunidades autónomas destinen las acciones formativas a los sectores prioritarios que determinen en el marco de sus propios planes estratégicos.

Del total de 107,4 millones de euros, un 30% se dirigirá a personas en situación de vulnerabilidad social o económica, en riesgo de pobreza o exclusión, así como a personas migrantes que han participado en el proceso de regularización de 2026.

Por otra parte, el Ejecutivo ha aprobado la publicación de cuatro convocatorias de gestión directa del Ministerio, dotadas con un total de 126,7 millones de euros, dirigidas a la formación de trabajadores en sectores estratégicos en los que se ha detectado falta de profesionales o dificultades para el relevo generacional, así como a colectivos con especiales necesidades de formación.

En concreto, las convocatorias están dirigidas a los sectores de la construcción, los oficios y el turismo, además de a personas en situación de especial vulnerabilidad.

La primera convocatoria contará con 25 millones de euros para financiar acciones formativas en el sector de la construcción industrial y sostenible, con el objetivo de contribuir a la modernización del sector, mejorar la eficiencia de los procesos e incrementar y agilizar la oferta de vivienda de calidad, asequible y sostenible.

La segunda, dotada con 35 millones de euros, se destinará a formación en oficios y desempeños estratégicos. Incluye actuaciones en una decena de familias de Formación Profesional consideradas estratégicas por sus necesidades de cualificación y cobertura de puestos de trabajo, entre ellas Edificación y Obra Civil, Instalación y Mantenimiento, Electricidad y Electrónica, y Seguridad y Medio Ambiente.

La tercera convocatoria, con 20 millones de euros, estará centrada en el sector del turismo patrimonial, cultural y sostenible, con especial atención al turismo patrimonial y rural como instrumento de desarrollo económico y territorial, así como a su contribución al desarrollo local, la fijación de población en el medio rural, la diversificación económica y la puesta en valor del patrimonio natural, cultural y etnográfico.

Por último, la cuarta convocatoria contará con 46,7 millones de euros y financiará acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas en situación de especial vulnerabilidad, en particular a personas migrantes.

Esta última convocatoria forma parte, junto al 30% de los 107,4 millones destinados a personas en situación de vulnerabilidad y población migrante, del Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de julio.

Tanto los fondos distribuidos entre las comunidades autónomas como las convocatorias estatales gestionadas por el Ministerio incluyen formación acreditable y acumulable correspondiente a Grado A (microacreditaciones), Grado B (módulos profesionales) y Grado C (certificados profesionales), salvo la convocatoria destinada a personas en situación de vulnerabilidad.

Esta última financiará íntegramente certificados profesionales completos, que incorporarán hasta un 25 por ciento de complementos formativos destinados a competencias básicas lingüísticas y digitales o competencias empresariales.