Archivo - El Consorcio aprueba un gasto de 871.000 euros para adquirir 400 trajes de intervención para los bomberos - CEIS - Archivo

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisión permanente del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) reunida este miércoles ha aprobado el inicio de licitación del contrato de suministro de 400 trajes de intervención para los bomberos por importe de 871.200 euros.

En la misma reunión han dado luz verde a la prórroga anual del contrato del servicio de mantenimiento, reparación y suministro de repuestos de la flota de vehículos del Consorcio, cuyo coste anual asciende a 337.650 euros.

Asimismo, la comisión permanente ha dado el visto bueno al borrador de las bases específicas que han de regir la convocatoria para la selección por el sistema de oposición de 35 plazas de bombero-conductor especialista.

Esta decisión se suma a la adoptada el pasado 31 de julio, cuando este mismo órgano acordó el inicio del plazo para participar en el proceso selectivo para cubrir tres plazas de sargento jefe y cuatro de cabo bombero especialista.

Por último, este miércoles se ha aprobado además la reducción en dos horas y media semanales de la jornada laboral para la categoría de Sargento Jefe de parque.