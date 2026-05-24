Constatan la presencia de una singular gramínea en los arenales del Serral en Yecla

Arenales del Serral en Yecla, donde se lleva a cabo el proyecto FLoRE. - CARM

MURCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo FLoRE (Flora Local para la Restauración Ecológica) continúa avanzando en la Región de Murcia con el desarrollo de los inventarios florísticos en campo, una fase clave para mejorar el conocimiento de la biodiversidad vegetal y evaluar las actuaciones de restauración ecológica basadas en flora silvestre autóctona de origen local.

Durante las labores de inventariado desarrolladas en el entorno de la Sierra del Serral, en el municipio de Yecla, el equipo técnico del proyecto ha confirmado la presencia de Ammochloa palaestina, una gramínea anual adaptada a ambientes áridos y semiáridos, cuya aparición en la zona fue documentada por primera vez en el año 2007.

Esta especie se distribuye principalmente por el suroeste de Asia y el norte de África, mientras que en Europa su presencia queda restringida a algunos arenales del levante ibérico. La localización de Ammochloa palaestina en el Altiplano murciano reviste una especial relevancia, dado que las poblaciones ibéricas conocidas se encuentran mayoritariamente en arenas litorales, y de forma mucho más excepcional en arenales interiores.

Estos arenales del interior de la Región de Murcia constituyen espacios de gran interés para la biodiversidad, al albergar diversas especies de flora endémica y protegida. La importancia de estos valores ha motivado que varios de estos enclaves hayan sido propuestos como Lugares de Interés Botánico.

Los inventarios florísticos de proyecto FLoRE permiten caracterizar con mayor precisión la composición vegetal de las áreas de actuación, así como detectar especies de interés para la conservación y para su posible integración en futuras estrategias de restauración ecológica con flora local.

Estos trabajos constituyen una herramienta fundamental para disponer de información rigurosa que sirva de base a la planificación y ejecución de actuaciones de restauración adaptadas a las condiciones del territorio.

La Región de Murcia, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, participa en este proyecto con un presupuesto de 258.160 euros, cofinanciado en un 75 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del programa Interreg SUDOE.

El proyecto FLoRE tiene como objetivo demostrar la viabilidad técnica, económica y organizativa de la restauración ecológica a gran escala mediante el uso de semillas herbáceas silvestres autóctonas de origen local, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y a la adaptación al cambio climático en el suroeste de Europa.

"Con estas actuaciones, la Comunidad refuerza su apuesta por el conocimiento científico aplicado como base para el diseño de soluciones de restauración más eficaces, resilientes y adaptadas a las condiciones ambientales locales", destacan desde el Gobierno regional.