El consumo regular de uva roja y arándanos ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, según estudio de la UCAM

Frutas con granada y bayas - UCAM

MURCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consumo habitual de uva roja y arándanos puede desempeñar un papel fundamental en la prevención de enfermedades cardiovasculares y en el cuidado del corazón.

Así lo revela una investigación realizada por la Cátedra de Riesgo Cardiovascular de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), dirigida por el doctor José Abellán-Alemán, junto con los hospitales británicos West Hertfordshire Teaching Hospitals NHS Trust y la firma Nutritional Insight.

El trabajo, publicado en la revista científica internacional Nutrients, muestra que la presencia entre sus componentes de resveratrol y antocianinas contribuye a regular la presión arterial y mejorar determinados indicadores relacionados con el colesterol y la inflamación, sobre todo en personas con factores de riesgo.

En el caso de la uva, los investigadores han prestado especial atención a las nuevas variedades de pulpa roja como la Boombite murciana, que contienen estos compuestos tanto en la piel como en el interior del fruto, en proporciones considerablemente superiores a las uvas tradicionales de pulpa clara.

Respecto a los arándanos, se ha observado que su consumo regular puede mejorar la función endotelial y la rigidez arterial, dos indicadores importantes de la salud de los vasos sanguíneos para el correcto flujo de la sangre.

La presencia en el color de su pulpa o piel de tonos rojos, azulados o morados se debe, en parte, a unos compuestos polifenólicos llamados antocianinas. Estos pigmentos naturales tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden contribuir a proteger las células frente al daño oxidativo y favorecer la salud cardiovascular.

OTRAS VARIEDADES SALUDABLES

Además de la uva roja y los arándanos, el profesor Abellán-Alemán destaca otros cuatro grupos de frutas que pueden incorporarse fácilmente a una alimentación cardiosaludable: la granada, las frutas cítricas, la manzana y las cerezas.

La granada es un clásico de la salud cardiovascular que, por su elevado contenido en polifenoles, posee importantes propiedades antioxidantes que ayudan a neutralizar los radicales libres y a proteger las células frente al daño oxidativo.

Las frutas cítricas, como la naranja, el limón, el pomelo y la lima, son ricas en flavonoides --compuestos fenólicos que ayudan a regular la presión arterial-- y aportan potasio, elemento que contribuye a equilibrar los niveles de sodio en el organismo.

La manzana contiene fibra soluble, especialmente pectina, que ayuda a reducir la absorción de colesterol en el intestino. Además, es rica en flavonoides, beneficiosos para la salud del sistema circulatorio.

Por último, las cerezas, también de color rojo, pueden contribuir a reducir la presión arterial y a mejorar la función de los vasos sanguíneos, favoreciendo así la circulación.