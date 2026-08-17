Consumur aconseja comparar precios, aprovechar ofertas y comprar con antelación de cara a la vuelta al cole

Archivo - Vuelta al cole - COLEGIO PROFESIONAL DE PODÓLOGOS DE ANDALUCÍA

MURCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, Consumur, ha compartido una serie de recomendaciones encaminadas a paliar el coste de la vuelta al cole.

Con respecto a la adquisición de libro y material escolar, Consumur ha señalado que el centro educativo "no puede imponer donde adquirirlos, una irregularidad que debe ser denunciada por los consumidores que se encuentren ante esa situación".

En cuanto al material, han apuntado que los padres "tienen la libertad de decidir cuál es el más adecuado para sus hijos". Por esto, para reducir el gasto, Consumur recomienda comparar los precios en diversos comercios y comprar en aquellos donde se apliquen los máximos descuentos. En este aspecto, han destacado que "las marcas o la presencia de personajes famosos determinan más el precio que la propia calidad del producto", por lo que aconsejan analizar la relación calidad-precio en distintos establecimientos.

UNIFORME Y COMEDOR ESCOLAR

En el caso del gasto relativo al uniforme y la ropa escolar, han indicado que el centro educativo tampoco puede obligar a los padres a adquirir la vestimenta en un establecimiento concreto, sino que existe total libertad para realizar la compra en el comercio que se estime oportuno. Por otro lado, en caso de no requerirse uniforme, recomiendan escalonar las comprar ahorrar y ajustarse a un presupuesto inicial.

Poe otra parte, con respecto al uso del autobús y comedor escolar la asociación sugiere a los padres informarse detalladamente sobre los menús, las medidas higiénico-sanitarias y la cualificación del personal. En el transporte escolar, conviene revisar no solo el precio, sino también las garantías de seguridad, el horario y la presencia de acompañantes.

Consumur pone a disposición del consumidor y usuario que desee recibir más información su Teléfono de Atención al Consumidor y Usuario 968223082. También puede dirigirse a su sede social, ubicada en Calle Torre de Romo 74, bajo, 30011, Murcia o a través de la web www.consumur.org.