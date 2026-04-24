CONSUMUR denuncia al Warm Up por impedir entrar con comida y bebida del exterior y el pago con efectivo

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MURCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, CONSUMUR, ha denunciado ante la Dirección General de Consumo de la Región de Murcia y ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a la empresa Warm Baltimore Aie, organizadora del festival Warm Up, previsto para el próximo 1 y 2 de mayo en el recinto ferial La Fica de Murcia, por aplicar "clausulas abusivas" en la prestación de sus servicios, "vulnerando así la normativa en materia de protección de los derechos de los consumidores y usuarios y en materia de datos de carácter personal".

En concreto, la organización ha denunciado la prohibición que la propia empresa anuncia en su página web de acceder al recinto con comida y bebida del exterior. En la sección 'Información útil' se indica textualmente que "no está permitido acceder al recinto con comida o bebida, por motivos de seguridad. Excepciones: botella de agua de 500 ml sin tapón. Si se permite que las personas con diabetes o celíacas puedan introducir su propia comida "siempre y cuando traigan consigo el certificado médico", según han informado desde la asociación.

CONSUMUR ha recordado que esta limitación "no responde verdaderamente a un motivo de seguridad o higiene ni a ninguna otra causa objetiva" sino a "motivaciones económicas para generar mayores beneficios", dado que los consumidores están obligados a adquirir la comida y bebida dentro del recinto, a precios superiores, o que "restringe su capacidad de elección y generando un perjuicio económico".

Sobre esta prohibición, también extendida hace unos años en las salas de cine, existen ya pronunciamientos de los juzgados que avalan el carácter abusivo de esta cláusula, dado que el servicio principal que contrata el consumidor es el musical, siendo el servicio de restauración algo complementario no contratado por el consumidor y que no entra en el precio de la entrada, han explicado.

Según CONSUMUR, esta limitación "vulnera claramente" el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en el que se establece, en su artículo 82 (Cláusula abusiva) que se consideran así "todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato".

Por otro lado, CONSUMUR ha trasladado a la AEPD una denuncia por la exigencia de aportar certificados médicos a los asistentes con diabetes o celiaquía, como justificante para poder introducir comida del exterior. "Esta práctica infringe la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal", han indicado.

LA PROHIBICIÓN DEL PAGO EN EFECTIVO ES ILEGAL

CONSUMUR también ha podido verificar que la empresa organizadora del Warm Up impide el pago en efectivo durante el mismo, limitándolo al uso de la pulsera 'cashless', en el caso de los abonos, o a la tarjeta, para las entradas de día.

La organización ha señalado que la ley no obliga a las empresas a aceptar pagos con tarjetas de débito o crédito, u otros sistemas de pago, pero sí les impide denegar el pago en efectivo.

LA PROHIBICIÓN DE REACCESO PARA LAS ENTRADAS DE DÍA ES ILEGAL

Otras de las irregularidades denunciadas por la organización es la prohibición de volver a acceder al recinto a los asistentes que tienen entrada de un día, a diferencia de lo que sucede para las entradas vip o abonos.

Así lo indica la propia empresa en su web: "Con el abono de dos días y la entrada de día VIP podrás entrar y salir del recinto cuando quieras. Con la entrada de día general, si sales del recinto ya no podrás volver a entrar".

La organización considera una práctica "discriminatoria y abusiva, además de carecer de sentido común y no estar justificada".

CONSUMUR ha instado también en su denuncia a la Dirección General de Consumo de la Región de Murcia, cuya copia ha remitido también al Ayuntamiento de Murcia, a que lleve a cabo las labores inspectoras correspondientes "para asegurar que estas irregularidades son subsanadas". Igualmente ha pedido aumentar la vigilancia durante la celebración del festival y verificar que la empresa cumple con todo lo estipulado en la normativa de consumo, entre otras cuestiones que existan hojas de reclamaciones a disposición de los consumidores, que se prohíba la venta y consumo de alcohol a menores, así como la venta de tabaco y consumo del mismo.

Por otro lado, la organización anima a los consumidores que vayan a asistir a este evento y se vean perjudicados por las cláusulas abusivas expuestas, a que denuncien la situación. CONSUMUR pone a disposición su Teléfono de Atención al Consumidor y Usuario 968 22 30 82, así como su web www.consumur.org.