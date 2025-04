CONSUMUR ofrece consejos para evitar posibles abusos a los consumidores en Semana Santa

MURCIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, CONSUMUR, ha compartido una serie de recomendaciones de cara a las vacaciones de Semana Santa dirigidas a la compra de viajes, reserva de casas y hostelería.

Desde CONSUMUR han advertido de que los precios de los servicios de restauración, hostelería y agencias de viaje, entre otros, son libres, así que, "aunque en determinados casos parezcan abusivos por las fechas en las que nos encontramos, son legales siempre y cuando se encuentren reflejados en una lista de precios a la vista del público o se comuniquen previamente a la contratación de un viaje". Además, estos precios han de incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A).

Por otra parte, en el caso de la hostelería, "no pueden ofrecer la lista de precios exclusivamente a través de un código QR, práctica cada vez más extendida, en todo caso debe ser una opción complementaria pero nunca sustituyendo al formato físico", han informado desde la asociación en una nota de prensa.

Además, han apuntado que en el caso de los establecimientos de restauración y alimentación ocasionales regentados por no profesionales, es importante extremar la vigilancia de las condiciones higiénicas de éstos, así como la calidad del servicio. Al tiempo que aconsejan a los consumidores que se aseguren de que los locales o puestos ambulantes a los que acudan tengan expuesta al público la debida licencia de apertura del Ayuntamiento del municipio y eviten comprar en aquellos establecimientos que no reúnan este requisito, porque "además de estar funcionando ilegalmente, no hay garantías de que los productos que vendan reúnan las necesarias condiciones higiénico-sanitarias".

Por otra parte, la asociación hace un llamamiento a los empresarios de hostelería para que cumplan "escrupulosamente" con las medidas de higiene exigibles en los establecimientos, los alimentos y el personal que atiende a los consumidores. Y espera que los ayuntamientos intensifiquen las inspecciones durante estas fechas.

En cuanto a los alimentos, han apuntado que las tapas preparadas deben estar expuestas en vitrinas frigoríficas, "por lo que hay que desconfiar de la higiene y conservación de los platos que no se encuentren en estas condiciones, pues podrían resultar perjudiciales para la salud". Por otra parte, las personas que manipulan los alimentos deben, no sólo poseer el correspondiente carné de manipulador, sino tomar las debidas precauciones higiénicas en el tratamiento de los productos.

SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO

CONSUMUR pide a los consumidores utilizar los servicios de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo ya que "facilitarán la resolución de los posibles conflictos que puedan surgir".

Así, para los viajes en transporte público recomiendan guardar copia del billete, "ya que es la prueba del contrato y con él se podrá tener derecho a exigir su cumplimiento", y leer las condiciones generales de contratación que figuran en los billetes, "comprobando los derechos y exclusiones recogidos en el mismo".

En el caso de contratar un viaje con una agencia aconsejan comprobar que el contrato contiene las condiciones generales de contratación y recordar que los catálogos publicitarios tienen carácter contractual, por lo que, es importante conservarlos para poder exigir que se cumplan sus derechos.

Además, apuntan la importancia de leer atentamente todos los aspectos del contrato, prestar especial atención a la letra pequeña e informarse sobre el precio, en especial de si existen cláusulas de subidas o alteraciones.

Así, advierten de que al formalizar el contrato las agencias están obligadas a entregar al usuario billetes o bonos de transporte, o de alojamiento correspondientes a los servicios contratados, así como una factura que indique el precio total abonado y en la que aparezcan desglosados el precio de cada servicio y el recargo por gastos de gestión, si los hubiera.

En caso de tener algún problema, los consumidores y usuarios tienen derecho a exigir indemnizaciones si, por ejemplo, la categoría de los hoteles no concuerda con la contratada, tanto por el número de estrellas como por las prestaciones ofertadas en el contrato o en la publicidad o si su distancia de las zonas turísticas es superior a la anunciada en los documentos ofrecidos por la agencia, pudiendo en todos estos casos exigir a la agencia el cambio de hotel o, en su defecto, una indemnización acorde a las irregularidades producidas.

En el caso de contratar un paquete turístico, la principal responsable legal es la agencia de viajes, por lo que es ella quien debe dar solución a los posibles problemas sufridos por el usuario. Sin embargo, si se contrata un apartamento de temporada hay que tener en cuenta otros aspectos como preguntar por las dimensiones, ubicación y particularidades de cada apartamento y a poder ser que muestren una foto y pedir algún número de contacto al que poder acudir en caso de que el apartamento tenga algún desperfecto o surjan problemas.

Si hay algún problema en el servicio (ya sea una consumición en un establecimiento hostelero, un viaje organizado, el desplazamiento en un transporte público) se debe exigir y cumplimentar la hoja de reclamaciones, además de recopilar y guardar toda la documentación relacionada con la reclamación.

ROBOS

Si en el transcurso de las vacaciones se produce un robo o pérdida de la tarjeta de crédito, se debe anular, mediante una llamada a la entidad bancaria, lo antes posible y denunciar su desaparición en una comisaría.

Por otro lado, también es importante tener en cuenta que, como producto bancario, las tarjetas están protegidas con un seguro que se hará responsable de las contingencias que puedan producirse. En un caso de robo de tarjeta es necesario acudir a una comisaría, donde se encargarán de bloquearla y de cursar la correspondiente denuncia, imprescindible para proceder a la reclamación y pedir responsabilidades a la entidad bancaria.

A su vez, CONSUMUR recomienda a los consumidores y usuarios que, ante cualquier problema, acudan a la asociación. En ella, recibirán información y asesoramiento de manera personalizada, a través de su sede social situada en C/ Torre de Romo 74 bajo, de Murcia, así como del Teléfono de Atención al Consumidor y Usuario 968 22 30 82 y la página web www.consumur.org.