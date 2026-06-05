Continúan las labores de extinción del incendio declarado en Los Garres (Murcia) tras calcinar 177 hectáreas

Zonas calcinadas por el incendio en Los Garres - Víctor Fernández - Europa Press

MURCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de efectivos, entre los que se encuentran dos brigadas forestales y agentes medioambientales, continúan trabajando este viernes en las tareas de extinción del incendio forestal declarado el pasado martes en la pedanía murciana de Los Garres, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El fuego continúa controlado tras afectar a una superficie aproximada de 177 hectáreas, la mayor parte perteneciente al espacio natural protegido del Parque Regional de El Valle y Carrascoy, en el término municipal de la capital de la Región.

En las labores de extinción han participado recursos aéreos estatales, efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Murcia, equipos forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME), entre otros.

La UME comenzó su repliegue hacia su base en Bétera (Valencia) este jueves a mediodía. También los bomberos del SEIS regresaron a sus parques.