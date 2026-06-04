El Gobierno regional insta a esperar las causas del incendio antes de achacarlo al cambio climático

MURCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López, ha abogado por esperar a conocer las causas del incendio de Los Garres y Lages, en Murcia, antes de atribuirlo al cambio climático. López ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en referencia a las palabras de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen este pasado miércoles, en las que alertaba sobre el impacto del calentamiento global y pedía "un pacto de Estado frente a la emergencia climática" desde el Puesto de Mando Avanzado.

"Este gobierno no lo comparte porque no conocemos la causa, vamos a esperar a conocerla", ha añadido.

Por otra parte, ha afirmado que se han realizado actuaciones preventivas en la que se han invertido dos millones de euros en periodo 2025-2026 en el Parque Regional del Valle y Carrascoy donde se produjo el incendio.