Controlado el incendio forestal de Moratalla tras quemar unos 850 metros cuadrados en el Alto de Vinateros

Bomberos trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado en Alto de Vinateros, frente a la pedanía de Las Murtas, en el término municipal de Moratalla - UNIDAD DE DEFENSA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES

MORATALLA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

Los servicios de emergencia adscritos al Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Región de Murcia (Plan Infomur) han logrado controlar a primera hora de este martes un incendio forestal declarado la pasada tarde en el paraje del Alto de Vinateros, situado frente a la pedanía de Las Murtas, en Moratalla.

Según la primera valoración pericial ofrecida por el mando de la extinción, la superficie provisional afectada por las llamas se estima en unos 850 metros cuadrados de terreno.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia recibió el primer aviso de alerta a las 20.06 horas de este lunes, después de que diversos testigos informaran de un foco de fuego que, debido a su ubicación geográfica, llegó a ser visible desde la zona de Socovos, en la provincia de Albacete.

Los agentes medioambientales desplazados inicialmente al lugar advirtieron de que el incendio afectaba a una masa forestal de especial peligrosidad y que presentaba un relieve de muy difícil acceso para el despliegue de los medios puramente terrestres.

Ante la complejidad orográfica del terreno, el dispositivo de extinción movilizó de manera inmediata a agentes medioambientales, brigadas forestales y helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

Con el avance de la tarde, el despliegue se reforzó con la incorporación de patrullas de la Guardia Civil y de efectivos de Protección Civil de Moratalla, quienes asumieron las tareas de apoyo logístico y avituallamiento para los operarios que combatían el fuego en primera línea.

El operativo técnico consiguió estabilizar el perímetro del incendio a las 23.55 horas del lunes, frenando su avance potencial por la masa boscosa de la comarca del Noroeste.

Finalmente, el responsable de las tareas de extinción ha declarado el fuego oficialmente controlado a las 7.37 horas de este martes, aunque diversas dotaciones del Plan Infomur permanecen desplegadas en el paraje afectado realizando labores de refresco y vigilancia activa para evitar rebrotes antes de su total extinción.